Maluma llegó al Super Bowl 2019 y compartió su emoción en redes sociales [VIDEO]

Hace unos días, el propio Maluma usó sus redes sociales para contar que tendría una pequeña participación en un anuncio publicitario que sería transmitido en el medio tiempo del Super Bowl 2019.

"Estoy muy emocionado de ser un embajador de Ultra y participar en un comercial en el Super Bowl. [...] ¡Mi participación en este comercial del Super Bowl es solo el primer paso de un gran viaje con Michelob ULTRA este año", escribió el intérprete de 'Felices los 4' en su cuenta oficial de Instagram.

El video que corresponde a una marca de cerveza tiene una duración de 30 segundos, y el colombiano aparece en los segundos finales al lado de un grupo de amigos. La agencia encargada de la realización del spot señaló que eligieron a Maluma para que sea parte de este porque su estilo de vida es acorde a las características de la cerveza.

El intérprete de 'Amigos con Derechos' no dudó en tomar una avión y llegar a Estados Unidos para ser un espectador de unos de los eventos deportivos más importantes del mundo. "Super Bowl here we go (Super Bowl aquí vamos)", fue el mensaje que escribió el cantante un día antes del evento.

Maluma llegó al Super Bowl

El mismo día usó las historias de Instagram para mostrar su emoción: "Entonces estamos de camino al Super Bowl, Dios mio mi sueño hecho realidad. Esto se lo dedico a todos los jóvenes, a toda la gente que me está viendo para que sepan que los sueños sí se hacen realidad. Así que vamos a estar en un comercial del Super Bowl eso es algo increíble e impresionante [...] pero quiero que sepan que este solo es el comienzo y estoy abriendo para todos ustedes y todos los latinos. Los amo", señaló el cantante muy emocionado.