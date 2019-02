Erick Sabater abandonó entrevista con Lady Guillén tras acalorada discusión

Lady Guillén y Erick Sabater tuvieron una acalorada discusión en 'Tengo algo que decirte'. Lo protagonizado en señal abierta se dio luego que la conductora opinó sobre la pelea entre el dominicano y Coto Hernández.

Ante la crítica de Lady Guillén, el ex integrante de 'Esto es Guerra' realizó una rueda de prensa donde se refirió a la conductora de la siguiente manera: "Ella (por Lady Guillén) no es quien para decirme que no merezco estar en televisión".

La provocadora respuesta de Erick Sabater llegó a los oídos de Lady Guillén y ambas personalidades de la televisión se vieron las caras en una transmisión en vivo de 'Tengo algo que decirte'. La presentadora se mostró afectada por las palabras del modelo y desde un inicio le recalcó que estaba indignada por sus declaraciones, pese a que se disculpó.

"Creo que tú has pensado que yo te iba hablar bonito después de pedirme disculpas, pero las cosas no son así... Yo no soy tonta, pero creo que estás haciendo un show en este momento", expresó Lady Guillén.

Erick Sabater no se quedó callado y pese a que quiso quedar bien con el público y con Lady Guillén, el ambiente se tornó acalorado y el ex "guerrero" terminó cortando la entrevista.

"Le pido disculpas al público, pero creo que no es la forma. Lo lamento mucho, pero ya mis abogados tendrán que determinar todo lo que debo hacer (por su pelea con Coto Hernández)", dijo Erick Sabater al cortar entrevista en vivo.