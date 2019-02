Toya Jackson impacta a fans con irreconocible aspecto en redes [FOTOS]

Toya Jackson pisó las instalaciones de Televisa para promocionar un show sobre su fallecido hermano Michael Jackson. La intérprete visitó el programa 'Hoy' y Andrea Legarreta aprovechó la oportunidad para tomarse una foto con la artista, sin imaginar que causaría revuelo en el ciberespacio.

Tras su llegada a México, la hermana de Michael Jackson aseguró que su familia está más unida que nunca y evitó hablar sobre las acusaciones contra 'El rey del pop' a través de un documental.

En el programa de Televisa, Toya Jackson explicó de que trata su presentación y habló de sus proyectos que viene trabajando para deleitar en diversos territorios. Sin embargo, Andrea Legarreta, una de las conductoras de 'Hoy', presa de la emoción logró inmortalizar el momento junto a la artista.

"No saben que dulzura de mujer!! Increíblemente sencilla y amable! Toya Jackson promocionando el show homenaje a Michael Jackson en México.¡Imperdible!", fue el mensaje que Andrea Legarreta acompañó a la fotografía que ha dado de que hablar en redes sociales.

En la imagen se puede apreciar a Andrea Legarreta y a una irreconocible Toya Jackson, según los usuarios de Instagram. Además, los cibernautas utilizaron fuertes calificativos contra la hermana del fallecido 'Rey del pop'.

"Está feita la Toya", "Parece muerte viviente", "Parece un muñeco de cera", "Qué miedo", "Qué horrible, parece la mujer de Chucky", "¿Alguien le puede avisar que ya está muerta?", "Pensé que andabas en el museo de cera", se aprecian algunos despiadados textos en contra de Toya Jackson.

Se sabe que la artista y cantante de 62 años llegó a México para publicitar su espectáculo Forever. The Best About the King of Pop. Toya Jackson evitó dar detalles íntimos de su fallecido hermano, pese a la insistencia de la prensa rosa azteca.

