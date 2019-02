Oscar 2019 ver EN VIVO: Nominados y ganadores de la ceremonia de la Academia

Oscar 2019 EN VIVO | Te presentamos a los nominados Oscar 2019 que verás competir por la estatuilla este 24 de febrero. Conoce las películas y los artistas de Hollywood que fueron elegidas por la Academia para ganar los Premios Oscar.

Recientemente la Academia reveló la lista completa de nominados, te informamos los canales que transmitirán la ceremonia, quiénes serán los presentadores, cuáles son las películas con más nominaciones y de qué trata cada cinta nominada a 'Mejor Película' para que tengas una idea de cuáles serán los ganadores del Oscar 2019.

¿Cuándo es la entrega del Oscar 2019?

La 91 edición de los Oscar 2019 será el próximo domingo 24 de febrero a las 7:00 pm en Perú. Como todos los años, la ceremonia será en Dolby Theatre en Hollywood, antes conocido como Kodak Theatre.

Conoce a qué hora podrás ver los Premios Oscar en otros países a continuación:

México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, : 7:00 pm.

Ecuador, Colombia, Panamá: 8:00 pm.

Estados Unidos - Los Ángeles: 5:00 pm. (ET) / 09:00 pm. (PT)

Estados Unidos - Nueva York: 8:40 pm. (ET) / 12:40 am. (PT)

Rep. Dominicana, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 pm.

Paraguay: 10:00 pm.

Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile: 9:00 pm.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1:30 am.

Favoritas al Oscar 2019

Las películas con más nominaciones al Oscar 2019 son Roma de Alfonso Cuarón y The Favourite de Yorgos Lanthimos. Según la Academia cada una cuenta con 10 nominaciones.

Roma figura en la lista de nominados Oscar 2019 en las categorías: Mejor película, mejor fotografía, mejor película en lengua extranjera, mejor guion original, mejor diseño de producción, mejor actriz de reparto, mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido.

Mientras que The Favourite puede ganar la estatuilla de los Premios Oscar 2019 en las categorías: Mejor película, mejor fotografía, mejor guion original, mejor diseño de producción, mejor actriz de reparto por la actuación de Emma Stone y Rachel Weis, mejor diseño de vestuario y mejor edición.

Otras cintas que se postulan como ganadores Oscar 2019 en la categoría a mejor película son 'BlacKkKlansman', 'Black Panther', 'Bohemian Rhapsody', 'Green Book', 'Vice', 'Roma' y 'A Star is Born'.

La nominación de Roma a la categoría mejor película de los Premios Oscar 2019 es la primera que se hace en la historia del cine en español.

Antes de Roma, la academia nominó películas de Hollywood como 'Il Postino', 'Z' y 'Life is Beautiful' a la categoría 'mejor película', pero ninguna pudo conseguir la estatuilla.

Congratulations to the Best Picture nominees #OscarNoms pic.twitter.com/KF8m9vaM5h — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2019

Nominadas al Oscar 2019

El 23 de enero se dio a conocer la lista de Nominados Oscar 2019 que la academia eligió para la 91 edición de los Premios Oscar 2019.

Aunque el año pasado se anunció que se incorporaría la categoría 'película más popular' en los premios Oscar, este año no se consideró.

Sobre esto, la directora ejecutiva de la Academia declaró que "ha habido un gran número de reacciones sobre la introducción de un nuevo premio". Aseguró que reconocen que necesitan discutirlo mejor con sus miembros.

Por ello, este año los nominados Oscar 2019 competirán en 24 categorías. Conócelas a continuación.

MEJOR PELÍCULA

BlackKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

MEJOR DIRECTOR

Alfonso Cuaron (Roma)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Adam McKay (Vice)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (The Favourite)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

MEJOR ACTOR

Chrristian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)

MEJOR GUION ORIGINAL

The Favourite (Deborah Davis u Tony McNamara)

First Reformed (Paul Schrader)

Green Book (Brian Hayes Currie, Peter Farrelly u Nick Vallelonga)

Roma (Alfonso Cuaron)

Vice (Adam McKay)

MEJOR GUION ADAPTADO

A Star Is Born (Bradley Cooper, Will Fetters u Eric Roth)

The Ballad of Buster Scruggs (Joel Coen u Ethan Coen)

BlacKkKlansman (Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel u Kevin Willmott)

If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins)

Can You Ever Forgive Me? (Nicole Holofcener y Jeff Whitty)

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

Border

Mary Queen of Scots

Vice

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

The Ballad of Buster Scruggs (Mary Zophres)

Black Panther (Ruth E. Carter)

The Favourite (Sandy Powell)

Mary Poppins Returns (Sandy Powell)

Mary Queen of Scots (Alexandra Byrne)

MEJOR FOTOGRAFÍA

The Favourite (Robbie Ryan)

Never Look Away (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuaron)

A Star Is Born (Matty Libatique)

Cold War (Lukasz Zal)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"All the Stars" (Black Panther, compuesta por Kendrick Lamar, Al Shux, Sounwave, SZA and Anthony Tiffith, y cantada por Kendrick Lamar y SZA)

"I'll Fight" (RBG, compuesta por Diane Warren y cantada por Jennifer Hudson)

"The Place Where Lost Things Go" (Mary Poppins Returns, compuesta por Marc Shaiman y Scott Wittman, y cantanda por Emily Blunt)

"Shallow" (A Star Is Born, compuesta por Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt, y cantada por Bradley Cooper y Lady Gaga)

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" (The Ballad of Buster Scruggs, compuesta por Dave Rawlings y Gillian Welch, y cantada por Tim Blake Nelson y Willie Watson)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Black Panther (Ludwig Goransson)

BlacKkKlansman (Terence Blanchard)

If Beale Street Could Talk (Nicholas Britell)

Isle of Dogs (Alexandre Desplat)

Mary Poppins Returns (Marc Shaiman)

MEJOR DOCUMENTAL

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Capernaum (Líbano)

Cold War (Polonia)

Never Look Away (Alemania)

Roma (México)

Shoplifters (Japón)

MEJOR SONIDO

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Black Panther (Hannah Beachler and Jay Hart)

The Favourite (Fiona Crombie and Alice Felton)

First Man (Nathan Crowley and Kathy Lucas)

Mary Poppins Returns (John Myhre and Gordon Sim)

Roma (Eugenio Caballero and Barbara Enriquez)

MEJORES EFECTOS VISUALES

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

MEJOR EDICIÓN

BlacKkKlansman (Barry Alexander Brown)

Bohemian Rhapsody (John Ottman)

The Favourite (Yorgos Mavropsaridis)

Green Book (Patrick J. Don Vito)

Vice (Hank Corwin)

MEJOR CORTO ANIMADO

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

MEJOR CORTOMETRAJE

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin



¿Cómo ver la alfombra roja de los Oscar 2019?

Puedes ver en vivo la alfombra roja de los Oscar 2019 en el canal 302 de Movistar TV: E! Entertainment. La portal web de este canal también transmitirá vía streaming los Premios Oscar 2019.

También se espera que el canal de cable RTVE emita la alfombra roja en directo como en los Oscar 2018.

¿Cómo ver los Oscar por televisión?

Los Oscar 2019 en vivo también podrán ser vistos por E! Entertainment (canal 302 de Movistar TV).

Si quieres ver los Premios Oscar 2019 desde Perú, Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay, puedes sintonizar el canal TNT, el cual transmitirá desde las 5 de la tarde la alfombra roja y, posteriormente, a las 7 de la noche, la premiación.

Otra forma de ver los Premios Oscar 2019 es mediante el aplicativo del canal ABC, el cual puede descargarse desde smartphones, computadoras y otros dispositivos que puedan conectarse a internet.

Si eres un fanático de Hollywood y quieres ver los Oscar 2019 en vivo puedes conectarte mediante este aplicativo.

ABC GO y ABC.com son las alternativas que puedes descargar desde Apple o Android para verlo desde tu laptop o teléfono.

Eso sí, necesitarás suscribirte. De lo contrario, no podrás disfrutar de la alfombra roja de los Oscars 2019.

Presentadores del Oscar 2019

Los tweets homófobos que publicó el actor Kevin Hart hace unos años hicieron que renunciara a su función como presentador de la 91 edición de los Premios Oscar. Recordemos que a inicios del 2018, la Academia anunció que este actor de Hollywood sería el presentador.

"He tomado la decisión de declinar la presentación del Oscar este año. Esto porque no quiero ser un elemento de distracción en una noche que debería ser celebrada por muchos talentosos e increíbles artistas", fue la primera oración de su mensaje.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. — Kevin Hart (@KevinHart4real) December 7, 2018

La premiación de los Oscar 2019 será presentado por la actriz Sandra Oh y el humorista Andy Samberg.

Mientras que los que conducirán la alfombra roja serán Liza Echeverría y Axel Kuschevatzky. Ellos entrevistarán a los artistas de Hollywood que caminarán por la exclusiva pasarela.

¿Cómo conseguir entradas para los Oscar 2019?

Las entradas para ingresar al Dolby Theatre en Hollywood y ver los Oscar 2019 en vivo se consiguen ingresando al sitio web de la organización y registrándose.

Solo están disponibles 700 entradas para presenciar los Premios Oscar desde los asientos de las gradas que se alinean en la alfombra roja.

Debes saber que no es fácil conseguir las entradas. Para lograrlo, tienes que registrarte con mucha anticipación.