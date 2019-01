Kate del Castillo: "Toda mi vida he querido seguir interpretando a Teresa Mendoza"

La actriz Kate del Castillo, habló sobre el regreso de la serie 'La reina del sur', y destacó que su personaje (Teresa Mendoza) es una mujer "invencible" que ahora tiene una relevancia especial. "Imagínate, si fue el boom que fue hace nueve años, ahorita creo que está aún más perfecto este momento", dijo a EFE en relación al auge del feminismo y el impulso de movimientos como el 'Me Too'. "A lo que ella se dedica no es lo relevante. Aquí lo relevante es que es una mujer que se levanta cada vez más fuerte, que se tuvo que abrir puertas en un mundo que es de hombres (…). Cada vez sale más fuerte que la última vez. Es invencible esta mujer, pero por los golpes de la vida".

Kate presentó la nueva temporada de 'La reina del sur' durante una jornada de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) en Pasadena (California, EE.UU.). La serie se estrenará en marzo en Telemundo en Estados Unidos y en Netflix en el resto del mundo. La actriz ironizó y describió sus emociones tras sus dos regresos: su vuelta a México y su retorno a 'La reina del sur'. "Mientras no regrese con algún exnovio todo está bien…", dijo. "Han sido muchas emociones juntas (…). Estar en mi tierra otra vez, entrar por la puerta grande y usar mi pasaporte mexicano… Para mí fue muy importante".

Sobre la vuelta de 'La reina del sur', dijo que pasaron mucho tiempo 'coqueteando' sobre si darle una continuación o no. "Fue hace un par de años, que empezaron a escribir la segunda parte, y fue muy emocionante porque yo toda mi vida he querido seguir interpretando a Teresa Mendoza. Es un personaje exquisito, que cualquier actriz se siente súper contenta de hacer. Es una joya. Volverla a interpretar es un privilegio y un honor. Y, por otra parte, muchos nervios, porque hay mucha expectativa", dijo. Y aunque los detalles de la trama se guardan bajo secreto, Del Castillo dio algunas pistas de por qué Teresa Mendoza, tras haber dejado atrás una vida llena de peligros y el mundo de la delincuencia, regresa a las andadas. "Ella termina embarazada y con una nueva identidad. Pasan nueve años así que ahora tiene una niña y todo lo que eso puede conllevar. Una mujer que vive en ese mundo, aunque se haya retirado y esté escondida, sabe que el pasado siempre la va a golpear. Y por eso entrena a su hija como una guerrera", adelantó a EFE.