Giovanna Valcárcel revela enfermedad que padece su padre [VIDEOS]

La locutora radial contó en Instagram la enfermedad que padece su padre. Pero lejos de estar triste, Giovanna Valcárcel se mantiene con mente positiva; motivo por el cual no tuvo problemas en dar a conocer la intervención al que tuvo que ser sometido el patriarca de los Valcárcel y revelar el resultado.

"Cuando tu actitud es positiva y tus palabras también esto es exactamente lo que hace el universo por ti! Lo digo en serio, el Cáncer de mi papá estaba súper avanzando y cuando lo acaban de operar no había casi nadaa! Pues eso siempre es lo que digo en la radio y a la gente que quiero .... tu palabra tiene poder y el universo te escucha! HÁBLALE. Yo no sé que pase después pero ahora el AHORA ES LO QUE ME IMPORTA!", escribió la también actriz cómica en la última publicación que realizó en la citada red social, a la cual acompañó un video donde se le ve dando un beso en la frente a su padre.

En un post anterior, la conductora de radio aprovechó l oportunidad para agradecer los distintos mensajes que recibió en las redes sociales mucho antes de que su padre tenga que ser operado. "Un millón de gracias a TODOS ,por sus oraciones y deseos,por querer tanto a mi familia y a mi, mi PAPÁ salió SÚPER BIEN de la operación! Al parecer la visita del señor cangrejo fue corta ... esperemos que se pierda y no vuelva por estos lares ni por ningún lugar! La actitud positiva,las sonrisas son las mejores medicinas! Pd: lo operaron hoy 4 horas a la lengua y fue exitosa. ¡Gracias UNIVERSO! ¡GRACIAS DIOS!", fue el mensaje que publicó Giovanna Valcárcel y acompañó una foto donde se observa sostener la mano de su padre, quien se encuentra en una camilla.

Video que publicó Giovanna Valcárcel en su cuenta de Instagram

Giovanna Valcárcel compartió un video en su Instagram Stories luego de la operación de su padre

Giovanna Valcárcel cuenta, por primera vez en Instagram, la enfermedad que padece su padre