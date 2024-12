El astro del fútbol Cristiano Ronaldo y su familia disfrutan de una Navidad inolvidable en Laponia, Finlandia, donde las temperaturas descienden hasta los -8°C. Junto a su pareja Georgina Rodríguez y sus cinco hijos, el portugués comparte momentos únicos en el emblemático pueblo de Papá Noel.

La Navidad es un tiempo de unión familiar, y Cristiano Ronaldo no es la excepción. En esta ocasión, el futbolista ha optado por un entorno navideño singular al visitar la tierra de Papá Noel. A través de sus redes sociales, el jugador ha compartido imágenes de su experiencia en este paraíso invernal, donde la nieve y los renos son parte del paisaje.

Cristiano Ronaldo y su familia pasan Navidad en Laponia

Durante su visita, la familia disfrutó de diversas actividades invernales, como esquí y paseos en trineo, mientras se mantenían abrigados con bebidas calientes. Georgina Rodríguez también compartió un video en el que se puede ver a la familia interactuando con Papá Noel y creando recuerdos que perdurarán en el tiempo.

“Visitando a Santa”, escribió Cristiano en una de sus publicaciones, en la cual se le ve rodeado de renos en un paisaje nevado. La familia se sumergió en la atmósfera festiva de la Villa de Papá Noel, donde los niños pudieron dejar sus cartas al personaje navideño, un momento que seguramente quedará grabado en sus memorias.

'CR7' y su familia participaron de varias actividades en Laponia. Foto: Foto: Instagram/Cristiano Ronaldo

¿Cómo fue la temporada 2024 en la carrera de Cristiano Ronaldo?

A sus 39 años, Cristiano Ronaldo ha demostrado ser un competidor nato, destacándose tanto en la Saudi Pro League con Al Nassr como en la selección de Portugal. A lo largo del año, se convirtió en el máximo goleador de la UEFA Nations League 2024-25 y estableció un récord de 35 tantos en la liga saudí, además de ser reconocido como el mejor jugador de la temporada.

A pesar de sus logros individuales, el año no estuvo exento de desafíos, ya que no logró conquistar ningún título. En total, el delantero anotó 36 goles con Al Nassr y 7 con su selección, incluyendo dos en amistosos y cinco en la Liga de Naciones, aunque no pudo sumar tantos en la Eurocopa.

Cristiano Ronaldo protagoniza divertido momento con 'Mr. Beast'

Además de mostrarse muy activo en redes sociales como Instagram, Cristiano Ronaldo también ha empezado a publicar de forma más frecuente en su canal de YouTube. Es así como sus hinchas pudieron disfrutar del hilarante momento que compartió el delantero con 'Mr. Beast', una de las celebridades mundiales más grandes en la popular plataforma de videos.

Durante un desafío de lanzar penales, el youtuber provocó al 'Bicho' al mencionarle que uno de los participantes del reto aseguró que Lionel Messi era mejor que él. Ante esto, Cristiano no pudo contener la risas mientras preguntaba "¿Quién dice que Messi es mejor que yo?" a los presentes.