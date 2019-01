Facebook: Viralizan video de Juliana Oxenford cantando tema de Olga Tañon

La conductora del noticiero ’90 Central’, Juliana Oxenford, se animó a realizar una transmisión en vivo a través de Facebook y en esta grabación mostró cómo se prepara para salir al aire. Video se volvió viral en las redes sociales.

En las imágenes podemos ver a la periodista interactuando con su equipo de producción, mientras revisa algunos comentarios que le enviaban sus seguidores durante el Live Streaming. Algunos internautas empezaron a enviarle bromas, que Oxenford respondió fiel a su estilo.

“Yo soy recontra monce, recontra lorna si supieran. A veces cuando me dicen; ‘haz probado drogas?’. Digo; ‘no’. Y no por falta de curiosidad, sino que me ‘mariconeo’, gracias a Dios porque me da miedo volverme adicta”, comentó frente a las cámaras.

Luego de responder algunas preguntas de los curiosos internautas, Juliana Oxenford se animó a cantar (solo una estrofa) y realizar una coreografía de la canción ‘Amárrame’ de Mon Laferte y Juanes, debido a que prefería “evitar las críticas por su entonación”.

Minutos después la periodista pidió otra canción a su producción para interpretarlo a pedido de sus fans. “Pon una de Olga Tañón, ‘El frío de tu adiós’. Esa voy a cantar”, dijo muy animada sin imaginar que su video se volvería viral en Facebook y otras redes sociales.

Finalmente, Juliana Oxenford logró su cometido y cantó el famoso tema de Olga Tañon, el cual se sabía de memoria. Asimismo, se animó a realizar unos pasos de baile sentada a pocos minutos de empezar el noticiero que conduce de lunes a viernes.