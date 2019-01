Jon Cryer se deja ver como Lex Luthor en Supergirl

Luego que se conociera que Lex Luthor aparecería en Supergirl durante la cuarta temporada de la serie y de que Jon Cryer, conocido por sus roles en Pretty in Pink y Two and a Half Men, fuera anunciado como el encargado de dar vida al villano en la serie, ahora CW dio a conocer la primera imagen del actor en el icónico rol.

En el universo de Supergirl, protagonizado por Melissa Benoist, Lex Luthor lleva un buen tiempo encarcelado, lo que propició que su hermana Lena, quien ha sido un personaje relevante en la últimas temporadas, asumiera el mando de LexCorp. En ese sentido, la sinopsis oficial del episodio donde debutará Lex anticipa la dinámica su hermana y que el villano no permanecerá por más tiempo tras las rejas.

“Lex Luthor sale de la prisión para reclutar a Lena (Katie McGrath) en uno de sus planes y no se detendrá ante nada para convencerla, incluso si eso significa amenazar la vida de uno de sus amigos”, plantea la sinopsis.

Cabe precisar que Supergirl recibirá a Lex Luthor en el capítulo llamado 'O Brother, where art thou?' que se estrenará el domingo 17 de marzo en Estados Unidos. Lo curioso es que el actor ya interpretó a un Luthor antes. En Superman IV: En busca de la paz (1987), se puso en la piel de Lenny, el sobrino de Lex.

Antes de Lex Luthor, Supergirl ya había presentado algunos personajes de su familia. Su hermana es un personaje habitual y también ha aparecido su madre Lilian, interpretada por Brenda Strong.