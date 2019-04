Pedro Suárez-Vértiz se muestra enamorado de su guapa esposa [VIDEO]

Un 23 de enero nació Cynthia Martínez, la esposa de Pedro Suárez-Vértiz, y el músico una vez más no quiso que el cumpleaños de su mujer pase desapercibido. Vía Facebook, recordó esta fecha especial para él y su familia.

Junto a un video donde muestra los mejores momentos de él junto a su esposa, Pedro Suárez-Vértiz le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños.

En la publicación de Facebook, el músico le agradece a la madre de sus hijos por estar con él en las buenas, en las malas y en las peores.

"¡Feliz cumpleaños esposa mía! Gracias por estar a mi lado siempre. Por cuidarme y nunca hacerme sentir que no soy el de antes. A todos les caigo bien, claro, porque no cargan lo que tú cargas. Es un chambón que nunca cuentas y te admiro por eso. ¿Qué tal travesía no amor?", expresó Pedro Suárez-Vértiz sobre la dificultad que tiene para hablar y prestar atención, debido a que padece de un desorden nervioso muscular, el cual se hace más evidente con el pasar de los años.

El rockero reflexionó sobre lo que no pudo hacer cuando estaba bien de salud. "Me molesta mucho haberme cuidado tanto. Nunca llegar ebrio a casa. Nunca desaparecer. Nunca romperte el corazón. Ni siquiera decirte lisuras ni alzarte la voz. Y mira con lo que te salgo. Lo que más me molesta de mi situación física es que mis restricciones son tuyas también y eso es injusto", dijo el intérprete de recordados temas como "Cuando pienses en volver" y "Los globos en el cielo".



"Quisiera irme a una isla para que tú y mis hijos rehagan su vida. Pero es imposible porque me aman y yo a ustedes. Una vez más la familia es todo", añadió.



Pedro Suárez-Vértiz recordó los momentos difíciles que pasó junto a su esposa cuando se convirtieron en padres a muy temprana edad. "Tu mamá decía que mis canciones eran lindas y que iba a triunfar y que sus nietos iban a estar en buenos colegios, e iban a conocer Europa antes de los 20 años. Pensé que estaba loca, pero todo se cumplió. Increíble", señaló.



Finalmente, el artista le dedicó la canción "China Wife", la cual le compuso hace unos años. "Feliz cumpleaños amor. Feliz cumpleaños Cynthia. Siempre amé tu nombre. Te vuelvo a regalar la canción China Wife que compuse para ti", concluyó en Facebook.

“Esposa mía, gracias por haberme llevado por los caminos del amor, gracias por haberme hecho conocer cosas y sentimientos que mucha gente aún sigue buscando. gracias por haberte cruzado en mi vida tan joven y formar un hogar juntos. veo siempre que el amor no es suficiente para quedarse con alguien, que hay muchos complementos inexplicables, pero todos los tengo contigo. sobretodo el sentir que eres la mujer que dios me dio. te amo amor mío, feliz cumpleaños”, expresó el cantautor en el 2012.