Andrés García asegura que Luisito Rey le pidió ayuda para asesinar a Marcela Basteri [VIDEO]

El actor Andrés García dejó desconcertados a los mexicanos con sus declaraciones sobre la madre y el padre de Luis Miguel en el programa ‘Un Nuevo Día’ a través de Telemundo. El intérprete mexicano señaló que Luisito Rey le pidió ayuda para asesinar a Marcela Basteri en España, lugar que llegó el exmánager del ‘Sol de México’ para reunirse con la argentina.

"Luisito (Rey) me pidió que viniera a España diciéndome que Micky (Luis Miguel) tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela (Basteri)", reveló el galán de telenovelas en la entrevista con el medio.

"(Me dijo) 'Ayúdame a matar a Marcela (Basteri)'. Ya Durazo me había dicho: 'Abusado con ese loco, quiere que lo ayuden a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió'", manifestó. Andrés García se refirió a Arturo "El Negro" Durazo, quien fue jefe de la policía en la capital mexicana y un personaje muy cercano a él y a Luisito Rey.

Ante el pedido de Luisito Rey, el actor no le hizo caso y luego se enteró que Marcela Basteri había desaparecido, sin dudarlo dos veces acusó al exmánager de Luis Miguel por lo ocurrido. "El que dude que él fue está mintiendo, eso está más claro que el agua", agregó.

Hasta el momento se conoce que Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, desapareció en 1986 y no se sabe cuál es su paradero actual. En "Luis Miguel: la serie" de Netflix se reveló que el cantante mexicano la ha buscado incansablemente, pero no ha tenido éxito. En la segunda temporada se conocerá qué pasó con la argentina.



Acá más declaraciones de Andrés García