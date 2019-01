Sentencian a 20 años de cárcel a hombre que mató a nieta de Morgan Freeman (FOTOS)

El hombre que mató a la nieta putativa de Morgan Freeman en 2015, fue condenado a 20 años de prisión. Según el portal TMZ, Lamar Davenport fue declarado culpable de atestar más de 25 puñaladas a E’Denas Hines, entonces su novia, en plena calle y a la vista de los vecinos..

El veredicto final llega después de una primera sentencia el pasado mayo, cuando Davenport fue declarado culpable de homicidio involuntario. Según informó entonces su abogado, el hombre actuó bajo los efectos de las drogas. Luego del juicio, la familia de Davenport volvió a culpar a Morgan Freeman de haber abusado sexualmente de su nieta cuando era más joven. “Morgan Freeman la molestó. Él causó esto”, grito la madre de Davenport a un reportero a la salida de los tribunales. “¡Mi hijo es inocente, fue un accidente!”, insistió la mujer.

Las acusaciones del supuesto romance entre Freeman y la nieta de su primera esposa, Jeanette Adair Bradshaw, a quien el actor considera como propia, fueron hechas por la defensa durante el primer juicio de Davenport celebrado en la Corte Suprema de Manhattan. Pese a que los rumores que afirman que el romance se mantuvo por una década, el intérprete siempre lo ha negado.

No es la primera vez que Morgan Freeman es acusado de conductas inapropiadas. En mayo del año pasado,ocho mujeres denunciaron que fueron abusadas sexualmente o víctimas de un comportamiento inapropiado por parte del actor. Sin embargo, éste se excusó y pidió disculpas: "Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o haga que alguien se sienta incómodo. Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómodo o que le haya faltado el respeto. Esa nunca fue mi intención", dijo aquella oportunidad.