¿Por qué Maluma fue intervenido quirúrgicamente? [FOTOS]

El cantante Maluma preocupó a sus miles de fans en el mundo al compartir una fotografía desde la cama de un hospital. La descripción de su instantánea en Instagram fue: "Siempre andamos positivos".

Ante esta publicación, los seguidores del músico colombiano se pronunciaron en la sección comentarios para expresar su preocupación.

Al leer los distintos mensajes de sus fans, Maluma volvió a pronunciarse en Instagram para explicar por qué fue intervenido quirúrgicamente y cuál es su actual estado de salud.

"Gracias a todos por sus mensajes de aliento en este proceso. Llevaba más o menos 8 meses con una ruptura de ligamentos en mi rodilla derecha y así mismo hice todas las actividades y toda la gira #Fame", expresó Maluma desde un Instagram Story.

"Ahora es importante enfocarme en mi salud y en recuperarme al 100% para dar lo mejor de mí en este año. Les pido una oración pequeña que seguro me llenará de mucha luz y motivación. Gracias nuevamente por estar tan pendientes y desearme una pronta recuperación", agregó el intérprete de 'Felices los cuatro'.

Según explicó el propio cantante, tuvo que ser intervenido por una ruptura de ligamentos en su rodilla derecha y tendrá que guardar reposo.

Cabe recordar que el último fin de semana, el cantante celebró el cumpleaños de su novia con un tierno mensaje en su cuenta oficial de Instagram: "Es tu cumpleaños, pero realmente el regalo es para mi por tenerte a mi lado todos los días. Te amo Natalia HBD MY LOVE (I know you are gonna kill me because of this picture)".

