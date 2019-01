Magaly TV, la firme: Adal Ramones habla en vivo sobre polémica del logotipo [VIDEOS]

El retorno de Magaly Medina a la televisión por la señal de ATV no pasó desapercibida, tal es así que hace unos días en Twitter se desató una polémica en relación al logotipo de su programa, y es que un usuario de la red social en mención identificó que era muy similiar al logo que usó en su momento Adal Ramones.

Esta polémica llegó a oídos del conductor mexicano quien anunció que revisaría el tema con sus abogados y que no dudaría demandar a Magaly en caso lo vea necesario. La conductora respondió de manera tajante y señaló que para tal caso debería denunciar a todos aquellos que en su momento usaron marquesinas.

No se conoció más sobre el tema, hasta el estreno del programa de Magaly Medina quien hizo un recuento de lo sucedido y señaló que sus abogados también estuvieron al tanto de lo sucedido. Sin embargo, nadie esperó que la historia tomara otro rumbo, pues lanzó un video en el que Adal Ramones señalaba que no la puede demandarla porque su logotipo también se parece a otro.

Magaly Medina se refirió a la supuesta demanda millonaria de Adal Ramones

Además, lo tuvo en vivo a través de videollamada. "No sabes la divertida que nos hemos dado tú y yo con esta broma, la verdad me encantó que regresaras a la tele y más que se hizo la polémica del logotipo [...] Me divertí mucho, más porque nuestro 'cuates' de la prensa se engancharon, obviamente era una nota que podría haber sido real. Te deseo todo el éxito y nadie es dueño de una idea como esta", declaró Adal.

Adal Ramones estuvo en vivo en Magaly TV, la firme

Ambos se despidieron con palabras cariñosas y dejaron en claro que todo se trató de una broma.

Así comenzó la polémica del logotipo

Esta fue la respuesta de Adal Ramones

Revive la primera entrevista de Magaly Medina y Adal Ramones

Como se recuerda, hace unos años ambos conductores: Magaly Medina y Adal Ramones estuvieron juntos en el desaparecido programa sobre ampays que tenía en ATV, donde demostraron que pueden ser una excelente dupla frente a las pantallas.