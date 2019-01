Miguel Bosé criticó el gobierno de Nicolás Maduro y defiende a ciudadanos venezolanos

La situación política de Venezuela suele ser comentada por muchos artistas a nivel mundial, recientemente, tras la juramentación de Nicolás Maduro como presidente por seis años más, Sthefany Gutiérrez, la reina de belleza que representó a Venezuela en el Miss Universo 2018, no se quedó callada y en entrevista con Jaime Bayly habló sobre la política de su país.

"Prefiero no votar porque no creo que en Venezuela vivamos una verdadera democracia plena, porque si viviéramos una democracia plena se respetaran todas las leyes y no lo hacen. No creo en la asamblea nacional constituyente creada por el gobierno", fue lo que dijo Gutiérrez.

Por su parte Miguel Bosé, quien no desaprovecha oportunidad alguna para referirse a Nicolás Maduro, arremetió contra él tras enterarse de la detención de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder de la oposición.

"Métetelo bien en la cabeza Maduro. Todos los demócratas estamos con el pueblo de Venezuela, con el que no te quiere, ese que es libre a tu pesar", fue lo que escribió el intérprete de 'Amante Bandido'.

Sus seguidores no dudaron en responderle el mensaje: "Gracias mi príncipe, tu siempre pendiente de nuestro país Venezuela", "Este es el artista que admiro, alza la voz para cautivar con su música y para defender lo correcto", "Querido Miguel, muchas gracias por hacernos sentir que no estamos solos en esta hora menguada" y "Gracias Bosé! Necesitamos el apoyo de todos para salir de esta pesadilla en la que estos desgraciados han transformado a Venezuela", son algunos de los comentarios que se pueden leer.