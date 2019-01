Vanessa Saba revela en Instagram por qué dejó de fumar y aconseja a fans [FOTOS]

Vanessa Saba, actriz y guionista peruana, contó en Instagram por qué considera que el años 2018 fue distinto para ella. Mediante una fotografía, donde se luce con bikini, lentes oscuros y esbozando una ligera sonrisa, y un extenso texto, la 'malvada' de la serie 'Amor de Madre' detalles sobre su vida personal, sobre todo con respecto a su salud. En el mensaje revela que este es la primera vez que no fumó minutos después de recibir un nuevo año, como solía hacer.

"Este ha sido un año nuevo distinto para mi. Por qué? Porque ya no fumo. Es la primera vez desde hace años que no prendo un cigarro después de bañarme en el mar y la primera vez también que no prendo un cigarro apenas pasadas las 12 luego de gritar “Feliz año nuevo"", escribió la actriz de 43 años.

No solo contó que dejó de fumar, sino que se tiente bien el haber tomado esta decisión, pues, además de cuidar de su salud, le ha permitido tener un cuerpo sano. Y al experimentar esta nueva etapa en su vida, Vanessa Saba aprovechó para dirigirse a sus seguidores y decir que si alguno fuma hagan lo posible por no hacerlo.

"Y se siente muy bien. Vale la pena dejarlo y apostar por un cuerpo sano y libre de humo. La mente sana es otra cosa. Confieso que me gusta un poco de locura (nada dañino claro, solo un poco) Pero el cuerpo sano es un placer. Si fuman, traten de dejarlo. Si yo pude, ustedes también pueden. Saludos amigos", finalizó la actriz y guionista peruana en Instagram.

Foto y mensaje que publicó Vanessa Saba en Instagram

Vanessa Saba habla de su personaje en la telenovela 'Amor de madre'

Vanessa Saba en la telenovela 'Amor de Madre'