Alfonso Cuarón se molesta porque subitularon 'Roma' en España

El director de cine Alfonso Cuarón declaró a Efe que le parece muy ofensivo para el público que su película "Roma" se haya subtitulado al español en España. "Me parece muy ofensivo para el público español el que Roma la hayan subtitulado con castellano español", dijo el mexicano en Nueva York tras participar en el Lincoln Center en la clausura de un ciclo de cine dedicado al artista.

"El color, la empatía funciona sin los subtítulos. Me parece muy, muy ridículo", agregó Alfonso Cuarón respecto a su película recientemente galardonada con dos Globos de Oro por el Sindicato de Directores de Estados Unidos el fin de semana pasado como la mejor película de lengua extranjera y mejor dirección.

"A mi me encanta ver, como mexicano, el cine de Almodóvar y yo no necesito subtítulos al mexicano para entender a Almodóvar", agregó, claramente enojado, antes de subirse a un coche para dirigirse al aeropuerto.



"Roma" se proyecta en España en cinco cines así como en la plataforma Netflix, productora de la película. Precisamente sobre la controversia suscitada por la distribución de su último largometraje principalmente a través de la plataforma de Netflix en detrimento de las salas de cine, Cuarón afirmó a Efe que "no es una polémica". "Es gente que quiere ser polémica, las tendencias están cambiando y lo que yo celebro es la diversidad del cine", concluyó.