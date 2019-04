Globos de Oro 2019: 'Bohemian Rhapsody' gana premio a Mejor película de drama [VIDEO]

Esta noche, ‘Bohemian Rhapsody’ logró hacerse del título de la categoría a Mejor película de drama durante la ceremonia de los Globos de Oro 2019. La cinta que lleva la historia de Queen a la pantalla grande, utilizando como columna vertebral a Freddie Mercury, ha sido un éxito mundial, cosechando millones de aplausos en todo el público.

Las miles de estrellas del séptimo arte, quienes acudieron a la gala en el hotel Beverly Hilton, ubicado en Los Ángeles, entre ellos el guitarrista Brian May, no ocultaron su alegría luego de conocer la noticia. La cinta, que no dejó de recibir elogios desde su estreno, estuvo dentro de un complicado grupo de nominación, entre las que se encontraban 'Black Panther', 'BlacKkKlansman', 'If Beale Street Could Talk' y 'A star is Born'.

Sin duda, “Bohemian Rhapsody” se perfila como una de las favoritas para obtener alguna estatuilla en la gala más importante del cine: los Premios Oscar . La película que nos cuenta la vida de Freddie Mercury fue por muchas semanas la número uno en todos los cines. La cinta protagonizada por el actor Rami Malek fue una de las más solicitadas de todas lo que ofrecía la cartelera.

El público mundial ha demostrado su aprecio por la historia del legendario vocalista de Queen. Muchos, incluso, figuran la película como candidata segura de los premios de la Academia. Lo cierto es que todo este furor que ha provocado la película, hizo que la producción reparara en la idea de regalarles a los miles de fanáticos la oportunidad de ver nuevamente a Freddie Mercury sobre los escenarios.