Juliana y Marcelo Oxenford se reconciliaron en boda tras distanciamiento

En diciembre de 2018 Juliana Oxenford contrajo matrimonio con el publicista Milovan Radovic. La boda fue muy comentada por la prensa nacional y varios de los seguidores de la periodista se preguntaron por su famoso padre, Marcelo Oxenford.

La conductora de '90 Central' publicó distintas fotografías de su mágica boda, donde se logró ver que Juliana Oxenford compartió gratos momentos con amigos, familiares y personalidades de la televisión, pero en estas instantáneas no aparecía su padre.

La duda que muchos se cuestionaron en ese entonces fue resuelta por el fotógrafo oficial de la boda, quien utilizó su página web para compartir los inéditos momentos que nadie más logró ver en las redes sociales.

Así es, el fotógrafo Cardo Viera publicó todos los incidentes del mágico día de Juliana Oxenford y lo qué más llamó la atención fue una instantánea donde aparece la periodista junto a su padre.

Ambas personalidades de la televisión salen abrazados y mirándose fijamente con gran complicidad.

La instantánea llamó mucho la atención, sobre todo por los enfrentamientos entre padre e hija. En una oportunidad, Juliana Oxenford señaló se tenía un sentimiento de abandono por parte de Marcelo.

Estas declaraciones las brindó en un entrevista para el diario Trome y generó el pronunciamiento de su padre, quien también declaró para el mismo medio.

"Lo que me indigna es que mi hija diga que la abandoné. Jamás la abandoné ¡Nunca! Si bien no la ayudé con plata, porque ella trabajaba, la apoyé mucho con afecto. Cuando ella me necesitó, y se sintió mal, yo estuve a su lado", expresó el actor Marcelo Oxenford en ese entonces.

Todo indica que este distanciamiento quedó en el pasado y Juliana Oxenford tiene una mejor relación con el actor peruano.

Foto: cardoviera.com