Protagonista de “El premio mayor” admite que es mitómano [VIDEO]

Aunque en muchas ocasiones no quiso admitir que tenía problemas, el actor Carlos Bonavides abrió su corazón en el programa ‘Intrusos’ y confesó que tiene un fuerte trastorno psicológico.

Carlos Bonavides, quien ganó gran popularidad por su personaje de Luis 'Huicho' Domínguez López en la telenovela de Televisa “El premio mayor”, admitió su enfermedad y hasta admitió el problema de alcoholismo que padeció por muchos años.

"Tengo una enfermedad, que ya me di cuenta que es una enfermedad emocional o mental, y que ya llevas un 80 por ciento ganado cuando te das cuenta, así como vencí a el alcohol ahora quiero vencer esa parte mitómana que tengo en mi ser porque se lo prometí a mi hijo", expresó el actor de 78 años.

Carlos Bonavides dio detalles de su enfermedad. "Durante muchos años yo practiqué la mentira exagerada, ahora que me doy cuenta gracias a mi hijo que tengo que ser un hombre formal, entonces yo estoy luchando por remediar mis errores, analizándome, dándome cuenta de cuál es el camino correcto de la verdad", indicó el histrión.



El compañero de Laura León en “El premio mayor” aseguró que está dispuesto a ponerse a disposición de especialistas: "Hay mucha gente que tiene flojera o no quiere ir al médico por miedo, pero hay que ir, hay que enfrentarse, el dolor no se puede evitar, pero el sufrimiento es opcional, entonces la prevención es la solución a ese sufrimiento", concluyó.