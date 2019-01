Ivana Yturbe rompe su silencio sobre la presunta relación con Jefferson Farfán [VIDEO]

Tras los fuertes rumores sobre la presunta relación que Ivana Yturbe y Jefferson Farfán habían iniciado tras bailar juntos en una discoteca, la modelo terminó rompiendo su silencio y sorprendió a todos al confesar al fin qué sucede con el futbolista peruano, con quien ha sido relacionada durante los últimos días.

Como se recuerda, ambos compartieron unos pasos de baile en una concurrida discoteca, y desde ese momento comenzaron a ser relacionados por los medios, incluso se dijo que pasaron Año Nuevo 2019 juntos. A raíz de los fuertes rumores, Ivana Yturbe decidió confesarlo todo en un mensaje enviado en vivo a Jazmín Pinedo, donde contó su verdad tras lo sucedido.

"Yo voy a comunicar lo que ella me está diciendo; sin embargo, no me hago responsable de nada. Ella dice que quiere que comunique 'que no ha vuelto con nadie y que están especulando cosas que no son y que si no viajó a Piura que eran totalmente sus planes, fue por una emergencia que tuvo'", fue el mensaje que Jazmín Pinedo leyó en vivo, texto que fue enviado por la modelo.

"'La tuvieron que internar de emergencia en una clínica por un mal que al aqueja, y que este mal es lo único que le preocupa solucionar por ahora, que la gente hable, que seguramente en algún momento ella podrá salir a aclarar las cosas y que lo único que quiere es no perjudicar a Jefferson Farfán porque están hablando muchas cosas respecto a su alrededor'", dijo Jazmín Pinedo mientras leía el comunicado de Ivana.

Para finalizar el mensaje, Jazmín Pinedo señaló que Ivana confirma que "no tiene pareja, no está con nadie, no ha retomado relación con nadie y si ha tomado contacto con su expareja es como cualquiera", pero también dejó en claro que tiene derecho de "conocer y salir con quien quiera".