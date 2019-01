Laura Bozzo y sus diez fotos en bikini que dejó en shock a fans de Instagram

Laura Bozzo vuelve al ojo de la tormenta al autoproclamarse como una de las conductoras mexicanas más 'duritas', de acuerdo con un informe emitido por el programa 'Hoy' de Televisa.

A sus 67 años, Laura Bozzo no teme a las críticas y presume sus curvas en osados bikinis, monokinis y otros tipo de ropas de baño que han llamado la atención de propios y extraños en Instagram.

A través de su perfil autorizado de Instagram, Laura Bozzo ha demostrado, en más de una ocasión, que es una de las mujeres más valientes y atrevidas de la pantalla chica. La popular 'Abogada de los pobres' ha sido blanco de ácidos comentarios en la esfera virtual, debido a sus esporádicas publicaciones en bikini.

En una reciente entrevista para el programa 'Hoy' de Televisa, Laura Bozzo reveló que está 'durita' y que es una 'enferma' de las duras rutinas en el gimnasio. Esto fue luego de la lluvia de comentarios que recibe en cada una de las instantáneas que publica en Instagram.

"Yo siempre me he sacado las fotos de mi cuerpo, porque a mí me gusta inspirarle a las mujeres, no importa la edad. Detesto cuando veo señoras que están total y completamente manipuladas por los maridos: 'Ya eres vieja, ya no, ya eres abuela'", manifestó.

Pese a las críticas, Laura Bozzo ha hecho caso omiso a lo que le escriben en Instagram y sigue publicando sus 'tonificadas' curvas que son resultado de la infalible rutina de ejercicios en el gimnasio. Además, la 'Abogada de los pobres' admitió que siempre se traslada en bicicleta para endurecer sus piernas.

Laura Bozzo aseguró que está 'durita' al programa 'Hoy' de Televisa