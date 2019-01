Revelan el rostro de la mujer que concibió a los hijos de Ricky Martin [FOTOS]

Ricky Martin paralizó las redes sociales al presentar recientemente a la nueva integrante de la familia, su nueva bebé que lleva el apellido del intérprete y su esposo Jwan Yosef, con quien comparte una relación desde hace varios años. Sin embargo, hasta el momento era un misterio la identidad de la mujer que llevó en su vientre a los pequeños, pero hoy su rostro salió a la luz.

Muchas son las preguntas respecto a la madre de los hijos de Ricky Martin, quien se ha mantenido en el anonimato; sin embargo, sus fans de las redes sociales terminaron descubriendo quién es la mujer que los trajo a la vida, ya que tendría un gran parecido con Matteo y Valentino.

Según los rumores sería la actriz y presentadora venezolana Eglantina Zingg, con quien aparece en una foto en Instagram, la cual provocó que sus fans comiencen con las interrogantes si ella era la mujer que enjendró a sus gemelos, ya que ambos guardan un gran parecido.

Las declaraciones de Ricky Martin

Tras ser consultado hace un tiempo sobre la madre de sus hijos, el cantante Ricky Martin indicó a Vanity Fair España que se trata de "una mujer con un rostro angelical", además dejó en claro que él nunca alquiló un vientre.

“Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él [...] Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo", manifestó el intérprete, quien actualmente es padre de una niña y realizó el anuncio muy emocionado en Instagram.