Miguel Bosé preocupa a fans por su estado de salud tras reciente video en Instagram

Desde hace un tiempo el intérprete de "Amante bandido" llamó la atención de sus fans por su extraña voz durante su discurso en la gala de Grammy Latinos. Ahora, su reciente video compartido en su cuenta de Instagram ha generado mayor preocupación en sus admiradores.

El cantante español no quiso perder la oportunidad de dejar un saludo por Año Nuevo y decidió subir un audiovisual en la citada red social, donde cuenta con poco más 470 mil seguidores. "Para todos un espléndido 2019 y que tengan lo mejor de lo mejor. Y gracias por este espléndido 2018. Hasta siempre. Los quiero", se le escucha decir al intérprete de "Amante bandido".

Miles de sus seguidores se mostraron emocionados de ver por este medio a su cantante favorito en el primer día del año, que incluso también le desearon lo mejor para este nuevo año. Mientras que otros usuarios se percataron de distintos detalles en el cantante y se mostraron preocupados por el aspecto de su rostro y también por el sonido de su voz.

"Un poco cansado se le nota la vos. .puede ser eso y muy delgado, cuídate", "Este hombre tiene los días contados , se ve muy enfermo", "Para felicitar las fiestas en esas condiciones físicas mejor no salir porque te van a llover críticas, parece que acabas de salir de dormir de un cajero automático", "Miguel esa barba y esa voz no me gustan nada ...... algo te pasa, no sé.... no eres el mismo .Todos nos hacemos mayores ,no hay ninguna duda ,pero no se trata de eso,es algo más allá. Cuídate", fueron algunos de los mensajes que recibió Miguel Bosé en su cuenta de Instagram.

Video que ha preocupado a los fanáticos de Miguel Bosé

En el mes de noviembre, tras 26 años de relación 'ininterrumpida', el escultor Igancio Palau y Miguel Bosé finalizaron su relación. Pero, al parecer la ruptura de su romance no fueron en buenos términos, pues el joven emprendió acciones legales contra el cantante "para la defensa y protección de sus intereses y de sus hijos".

Según informó en algún momento el programa 'Instrusos', el intérprete español le entregaba a su entonces pareja Ignacio Palau el monto de 10 mil euros para los gastos del hogar y el cuidado de los niños.