Dorita Orbegoso por primera vez posa con el padre de su hijo [FOTOS]

Dorita Orbegoso no pudo tener un mejor 2018. Además de haberse mantenido en el espectáculo local, la modelo peruana cumplió su sueño de ser madre con el hombre que ama.

A través de Instagram y luego de compartir un par de fotografías donde muestra por primera vez su vientre de embarazada, la exparticipante de ‘Combate’ y ‘Bienvenida la tarde’ dejó un emotivo mensaje por Año Nuevo 2019.

Según Dorita, el 2019 es su año ya que en unos meses formará su propio hogar. “2019 Mi año, tengo la oportunidad y la dicha de formar una familia, ese es mi regalo, mi deseo ya se cumplió con la bendición de Dios este 2019 será un año de logros porque así lo decreto”, expresó en Instagram.

“La vida es una lucha constante, está en nosotros quedarnos con lo bueno. Feliz Año y el mejor inicio para todos”, añadió junto a los hashtag #miamorchiquito #babyboy y #mibbsalioasaludar

En una entrevista con Trome, a Dorita Orbegoso le dijeron que muchas personas se preguntan por el padre de su hijo, a lo que ella aseguró que no tiene necesidad de presentar al padre de su hijo, porque no es una persona ‘pública’.

“Sí, pero mi vida privada la mantengo bajo cuatro llaves, no pienso cometer los errores del pasado. Soy una mujer responsable y sé qué padre le he dado a mi hijo. No tengo la necesidad de poner una foto, porque él no es persona pública. Estamos bien así. Es lo mejor. La persona pública soy yo”, comentó.



Al ser consultada si tiene planes de matrimonio con su actual pareja, la bailarina que dará a luz entre fines de marzo e inicios de abril dijo: “No, porque estoy bien así. Ahorita la prioridad es mi hijo, que será varón”.