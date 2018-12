Conductor de radio fue troleado con supuesta renuncia de Pedro Chávarry

Tras la solicitud del fiscal anticorrupción miembro del equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez de denunciar al fiscal de la Nación Pedro Chávarry por encubrimiento, radio Capital decidió conocer la opinión de sus oyentes durante el programa que conduce Jorge Chávez.

Mientras que hablaba de otros temas, el conductor recibió una llamada desde Puerto Maldonado, el oyente se identificó como Benigno: "Los que están con el fiscal Domingo Pérez ya pueden estar tranquilos, porque el fiscal de la Nación, Chávarry, acaba de renunciar, es noticia de último minuto", se les escucha decir a Don Benigno, quien además aseguró que la información circulaba a través de redes sociales.

El conductor no demoró en hacer notar su sorpresa por la supuesta noticia: "¡¿Qué cosa?! ¿Que Chávarry ha renunciado? Voy a confirmar lo que usted me acaba de decir señor, porque no tengo esa información. Voy a ingresar a mi Facebook para poder ver esa información que usted me está diciendo. No adelanto nada".

Mientras el popular 'Koki' buscaba conocer más sobre el tema continuó con el programa, hasta que entró la llamada de una oyente que le hizo saber que había sido burlado: "Solo para decirle que hoy es Día de los Inocentes, ese señor de Puerto Maldonado lo agarró de inocente", dijo la señora que no dudo en reírse.

Así fue como un oyente de Puerto Maldonado le jugó una broma al conductor de radio Capital

El conductor tampoco aguantó la risa y señaló que 'se la hicieron', agregó además que no recordaba que hoy era 28 de diciembre, día en el que se suelen hacer bromas pesadas.