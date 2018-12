Romina Lozano más enamorada que nunca y presenta su nuevo amor en Instagram

La reina de belleza Romina Lozano se encuentra en Estados Unidos viviendo las fiestas de fin de año luego de su viaje a Tailandia por el Miss Universo 2018. Pese a que la modelo peruana decidió tomarse unas vacaciones ella sigue conectada con su público mediante sus redes sociales.

Justamente en Instagram, la Miss Perú Universo colgó una fotografía presentando al hombre que le robó el corazón y contó parte de su historia de amor.

“Nunca supe y nunca sabré explicar con palabras exactas que es lo que siento. Al principio pensé que era tu sonrisa con esos dientes que te dije desde la primera cita “¿cómo haces para tenerlos tan bien cuidados?” Jajaja o es por la manera en la que me haces reír con tus tonteras, o quizá sea porque me compras alitas cuando te digo “tengo hambre de algo que no se que es” y casi siempre son alitas, solo que nunca quiero aceptarlo o tal vez esos jugos con mezclas raras tomamos en nuestro point de San Borja de lo que sí estoy segura es que tienes un “no se qué” que me gusta mucho”, empezó contando Romina Lozano su historia amor en Instagram.

La modelo narró que su pareja es estudiante de veterinaria y que ese amor por los animales es que les une. “Recuerdo aún como hace unos cuantos añitos atrás todo comenzó, recuerdas tú cuando me mentiste con tu edad y yo con mi estatura Jajaja y aquí estamos ahora, riéndonos de eso y muchas más cosas en este nuestro camino, este camino de “Misses” que tengo yo y que compartes con mucha emoción a pesar de que sea distinto a lo tuyo, o tus aventuras veterinarias que a veces no entiendo, pero que me encanta y que llevó a que tu amor por los animales y mi pasión por los gatos, ahora tenemos dos hermosos como yo. Si Instagram me dejara publicar las palabras, juro que escribiría todo exactamente tal y como pasó y cómo es que somos juntos, juro que relataría todo. Eres mi impulso, mi fuerza, siempre estás cuando me derrumbo para levantarme, gracias por muchas cosas mi Maki. Ahora te estoy escribiendo esto, mientras tú estás quizá cargando tu celular que te olvidaste llevar al trabajo desde la mañana jiji Love u Maki taki”, sostuvo en la publicación la reina de belleza.

Romina sostuvo que le llama de cariño Maki taki, pero su nombre real es Oliver Clausi. Por ahora no ha revelado más detalles de su nuevo galán.