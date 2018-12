Supuesta foto actual de Adela Noriega emociona a sus fans de todo el mundo

Tras diez años de ausencia en la televisión mexicana, un famoso periodista reveló datos poco conocidos sobre la actriz Adela Noriega, entre ellos su paradero y a qué se dedica en la actualidad.

En una de las recientes ediciones del programa ‘Primera Mano’, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que la protagonista de "Privilegio de amar" reside en Polanco (Ciudad de México, México).

“Por respeto a su individualidad y su privacidad no voy a decir en dónde, sé en qué edificio vive”, aseguró el comunicador norteamericano.

Gustavo Adolfo Infante también contó sobre el nuevo oficio de la actriz de “María Isabel”, "Dulce Desafío", "Guadalupe", "El Manantial", entre otras. “Ella se dedica a los bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos, departamentos y casas”, detalló.



Además recalcó que la actriz de 49 años realmente ha dejado la televisión definitivamente y que la propia Adela Noriega ha optado por el hermetismo, ya que no se deja ver en lugares públicos. “Yo creo que no sale a ningún lugar, no se le ve en restaurantes, centros comerciales, en ningún lugar”, indicó Infante.

¿Nueva foto de Adela Noriega?

Adela Noriega, quien generó preocupación entre sus seguidores por su larga ausencia en las pantallas, volvió a hacer noticia hace unos días debido a que el pasado 21 de diciembre se difundió en Twitter una fotografía de ella paseando por las calles de la Ciudad de México.

Según la persona que compartió la fotografía de Adela Noriega, la imagen sería actual. “La hermosa Adela Noriega en la actualidad, ¿qué será de ella?”, expresó la usuaria.