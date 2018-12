Kevin Spacey reaparece y habla sobre denuncias de abuso y House of Cards

El actor Kevin Spacey reapareció en redes sociales, tras meses de silencio por la aparición de denuncias de abuso sexual en su contra. En un particular video, el intérprete envía un mensaje a la opinión pública y sobre todo a los seguidores de House of Cards, serie de Netflix que lideró tiempo atrás.

Bajo la piel del Frank Underwood, Spacey usó los famosos monólogos impuestos por su personaje en la serie y habla sobre las acusaciones en su contra y de la última temporada de la aclamada ficción.

Titulado "Let Me Be Frank" ('Déjame Ser Franco', haciendo juego de palabras con el nombre de su rol), Kevin Spacey recalca a los cibernautas que "si no tomé responsabilidad por los crímenes que cometí, no lo haré por aquellos que ni siquiera realicé".

"Confiaste en mí a pesar de que sabías que no deberías", comenta Spacey mientras cocina en la grabación. "Así que no hemos terminado, no importa lo que digan los demás. Y además, sé lo que quieres. Me quieres de vuelta", dice confiado mirando a la cámara.

Si bien se entiende que Spacey está interpretando a Underwood, muchos de sus comentarios son en referencia a las acusaciones que recibió en el último año. En uno de sus comentarios, el actor menciona que recibió una "acusación sin un juicio adecuado".

Antes de acabar, el intérprete habla a la cámara y recuerda lo sucedido en la última temporada de House of Cards y sobre todo con su personaje Frank Underwood. "Nunca me vieron morir realmente ¿O sí?".

Kevin Spacey y sus acusaciones de violación sexual

Spacey fue denunciado por primera vez en octubre de 2017 por el actor Anthony Rapp quien aseguró que el intérprete trató de agredirlo sexualmente cuando era menor de edad.