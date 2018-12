Cardi B sorprende a fanáticos con atrevida confesión sobre Offset [VIDEO]

Cardi B sorprendió a sus admiradores de redes sociales, luego que esta adujera que solo extraña una sola cosa de su expareja Offset.

Pese a que podría sonar como algo jocoso, pero viniendo de Cardi B todo es posible. La pareja se alejó a principios de mes por infidelidad, no obstante, la rapera se encuentra firme en sus convicciones y solo admitió que extraña parte íntima de Offset

En una transmisión en vivo de Instagram, Cardi B confesó que tiene deseos de llamar a su expareja para cuestiones carnales. "Lo extraño demasiado. Lo quiero.....Dentro de mí ser...Estoy a punto de recaer y llamar", admitió la rapera.

Hasta la fecha, Cardi B no ha asegurado si regresará o dejará en el pasado lo que algún día mantuvo con su expareja Offset. De acuerdo con la prensa rosa extranjera, la rapera y el padre de su hija pasarán juntos noche buena con su heredera.

Pese a la gran sorpresa que recibió Cardi B en uno de sus conciertos en Los Ángeles, California, la rapera no aceptó el arreglo floral de Offset valorizado en unos 15 mil dólares.

El presente tenía un mensaje "Take Me back" (acéptame de vuelta). Tras las muestras de arrepentimiento de Offset, Cardi B le contestó al mismo estilo de Ariana Grande: "Thank you, next" (Gracias, próximo).

