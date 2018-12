Pajera de Adamari Lopez arremete contra 'haters' de la conductora [VIDEO]

La pareja de Adamari López, Toni Costa, reconoció que no debe caer en las provocaciones en redes sociales frente a los comentarios negativos que se vierten sobre él o su familia, en especial en sus perfiles de Instagram.

El caso reciente fue sobre un ácido comentario de una seguidora, quien recomendó a Toni Costa que pusiera a bailar a Adamari López para que baje de peso, acción que le incomodó mucho al bailarín y padre de la hija de la presentadora de 'Un nuevo día' de Univisión.

"Siempre que veo un comentario faltándole el respeto a mi familia o a mí, no hay quien me calle, lo siento pero soy así, superprotector con los míos", admitió Toni Costa en una entrevista exclusiva para People en Español.

"Las personas me dicen que no malgaste mi energía y tiempo en responder, pero a mí no me afectan en absoluto, no suponen desgaste anímico ni nada, solo respondo con respeto y con ese humor negro que tanto me gusta y ya, el resto ya se encargan las personas que me respetan y quieren de ponerlos en su lugar. A veces las personas que escriben cosas feas no saben donde se están metiendo y muchas veces hasta borran sus propias palabras", explicó el bailarín español.

Además, Toni Costa admitió que si le molesta cuando los comentarios son irrespetuosos contra su pareja Adamari López.

"Las faltas de respeto, burlas, bullying, maltrato, todo eso me parece vergonzoso, horrible todo lo que se ve actualmente. Hay cosas que no entiendo y no me entran en la cabeza, porque hay personas con tanta falta de educación que solo se sienten bien haciendo el mal al prójimo", aseveró.

Finalmente, la pareja de Adamari López desea que las personas sean de bien con paz, amor y felicidad sobre todas las cosas sin hacer sentir mal a los demás.

Adamari López en 'Un nuevo día" de Univisión