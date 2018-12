Acusan a Jessica Newton de perjudicar a Romina Lozano por darle vestimenta de otra modelo

Romina Lozano representó a Perú en el Miss Universo 2018. Pese a las grandes expectativas que habían por la modelo tras dejar impactado al jurado con su traje típico, la joven no logró que la incluyan en el top 20 del certamen de belleza que se realizó en la ciudad de Bangkok.

Si bien varios usuarios agradecieron a Romina Lozano por dar lo mejor de sí en la edición 67 del Miss Universo, las críticas se dirigieron en contra de Jessica Newton, directora del Miss Perú.

En Facebook, la página Missologo Universo Perú aseguró que Romina Lozano no tuvo un atuendo exclusivo cuando fue a la entrevista del Miss Universo 2018, por lo que se vio obligada a utilizar el mismo atuendo que vistió la modelo peruana María José Lora (Majo) en el Miss Grand Internacional 2017.

“Podrán creer que nuestra Romina para su entrevista personal tuvo que usar la ropa que Majo Lora usó en su entrevista del Miss Grand y también la usó cuando Majo llegó a Perú”, informó el fanpage Missologo Universo Perú.

“Según se vio era por una cábala, pero estamos en el Miss Universo y todo tiene que ser de estreno sí o sí”, añaden.

La o las personas que están detrás de dicha cuenta de Facebook manifestaron su indignación en contra de Jessica Newton ya que supuestamente debió preocuparse más en la representante de Perú en el Miss Universo 2018

“¿Es justo que las candidatas de otros países hayan visto por las redes y hasta comentado que Perú usaba esa ropa usada cuando todo ello debieron de verlo (Jessica) Newton y Lutardo? Nuestra Romi debió lucir algún diseño de estreno creado para ese momento tan importante”, expresan.

Página que apoya a reinas de belleza toma radical decisión

Debido a la supuesta falta de compromiso de la organización del Miss Perú con las representantes peruana, el grupo “Apoyo Perú Reinas” tomó una radical decisión y contó a sus seguidores que ya no apoyarán más a las modelos que representarán al país en los certámenes de belleza, específicamente en las votaciones.

“Queríamos informar que después de lo sucedido en el Miss Universe, el Grupo APOYO PERÚ REINAS ha tomado la decisión de ya no apoyar de forma masiva en las votaciones cómo habíamos estado haciéndolo los últimos dos años. La razón es muy simple, creemos que esto no ha ayudado para nada a las organizaciones de diferentes certámenes sino todo lo contrario, ha perjudicado y han caído en la conformidad y eso no se debe premiar. Ellos dejaron de hacer su trabajo, el de preparar a nuestras reinas. La reina no se hace con el apoyo de los seguidores, nuestras reinas necesitan mucho más que eso, ellas necesitan preparación en todos los aspectos y ser respaldadas por su organización…”, aseguraron a través de un comunicado que se compartió en Facebook.

“¡Basta! Ponerlas en programas de tv no aportan para nada en la oratoria del Miss Universe, se necesita muchísimo trabajo, clases de full oratoria todo el tiempo, hablar de diferentes temas de actualidad social, trabajar muchísimo en trabajos sociales. La organización no las prepara ni en oratoria ni en inglés y eso lo sabemos por boca de algunas reinas (porque una o dos clases no cuentan)”, añaden.

“Me decepcionó que la Organización no envió un video bien elaborado para el Up close de Romina, era frívolo, claro lo barato era coger el video de la joyería Aldo’s. Un video que no vendía nada... ¿Así querían vender de la imagen de Romina? Yo si soy jurado y veo eso, pensaré que la organización es tan frívola que me envía sólo el rostro de la srta y con escenarios de una cafetería. Las demás candidatas se vendieron como niñas altruistas, con vocación de ayuda al prójimo o por último vendían las maravillas de sus países”.

"Reclamamos tanto en redes el poco marketing que le daban a Romina y como se habían enfocado en una reina que todavía va el 2019 , fotos y videos para ella por doquier y para Romina nada. No tuvo ni fotos oficiales por parte de la organización, previos a su viaje.

Romina fue de las primeras reinas en elegirse. ¿Y que hicieron en todo ese año? No, desgraciadamente no hicieron nada en el ‘año de preparación’. ¿Para qué organizar el Miss Perú con un año de anticipación? ¿Para qué si se deja todo para el final?”, concluyen en Facebook.

Jessica Newton responde a sus críticos

La directora del Miss Perú utilizó sus redes sociales para expresar su molestia cuando varios usuarios cuestionaron el apoyo de la organización que dirige da a las jóvenes que va a este tipo de eventos de belleza, pues no logran clasificar en los primeros puestos. "Sra. Jessica Newton, me pregunto ¿seguiremos igual que siempre clasificando de vez en cuando, esperando que llegue la reina preparada por su cuenta y brille afuera?", se le interrogó en dicha red social.

Con la sinceridad por la que se caracteriza, Newton emitió un comentario donde llama 'traidores' a aquellas personas que, durante todo el tiempo del Miss Universo apoyaron a Romina Lozano, ahora la critican tras no haber conseguido la corona.

"Yo me pregunto ¿seguirán siendo tan traicioneros que cuando todo va bien aplauden y lo hacen suyo y cuando perdemos critican y son ajenos? Romina Lozano no lo hizo mal y bastante hacemos por las reinas, sino lo valoran ¡Qué pena!", respondió.