Deyvis Orosco rompe su silencio sobre romance con hija de Jessica Newton [VIDEO]

Luego de que Cassandra Sánchez De Lamadrid confirmara que tiene un romance con Deyvis Orosco mediante un romántica publicación, el cantante de cumbia habló sobre la mujer que le ‘robó’ el corazón.

Deyvis Orosco, quien siempre se ha mostrado receloso con su vida privada, no quiso hablar mucho de su relación con la hija de Jessica Newton, pero no pudo ocultar que está muy enamorado.

El líder del Grupo Néctar habló por primera vez sobre su relación con Cassandra Sánchez De Lamadrid cuando las cámaras de ‘Válgame Dios’ lo abordaron a la salida de un evento.

“Lo único que puedo decir es que estoy muy feliz y quiero mantenerlo así. Tranquilo y compartiendo la felicidad con los míos… Cassandra es parte de mi vida”, declaró Deyvis Orosco para las cámaras de Latina.

Al ser consultado si estuvo de acuerdo con que la hija de Jessica Newton haga pública la relación, el cumbiamber expresó: “Lo consultamos (entre nosotros) y todo bien. Creo que cuando alguien está sintiendo todo lo que sentimos, quiere compartirlo y nada. Yo estoy feliz por todo esto”.

El intérprete de “No te creas tan importante” no quiso dar mayores comentarios del inicio de su relación. “Los detalles se guardan para nosotros. Han habido algunas cositas que no están dichas como debería ser, pero lo único que puedo compartirle a todos ustedes es que efectivamente estoy pasando por un momento lindo en mi vida”, señaló.

El artista peruano contó que ellos comenzaron a salir este año y no el 2017 como dijo Jessica Newton. “Es lógico que haya información que no sea real. El año pasado yo no la conocí, yo la conocí recién este año; pero nada, estoy feliz ahora”, explicó.

Además de hablar de su nueva novia, Deyvis Orosco elogió a su suegra, la exreina de belleza Jessica Newton, así como ella lo hizo con él en su momento.



"Yo tengo el placer de conocer a Jessica fuera de cámaras y lo único que puedo decir es que así como la gente que la conoce como yo la conozco, ella es una mujer espectacular y nos reímos mucho", indicó Orosco.