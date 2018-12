Esposa de Juan Darthés responde a Thelma Fardin tras denuncia por violación [VIDEO]

Juan Darthés fue señalado como un abusador sexual por su compañera de actuación en la telenovela 'Patito feo', Thelma Fardin, quien lo acusó de haberla violado en una gira realizada por Nicaragua cuando solo tenía 16 años. Hoy muchas personas se han pronunciado al respecto, entre ellas la esposa del actor argentino, quien sorprendió con su respuesta al caso.

Se trata de María Leone, quien no dudó en mandar un mensaje en un programa de televisión, afirmando que se trataría de una presunta venganza en contra del reconocido actor, pese a las desgarradoras declaraciones que Thelma Fardin emitió y los detalles del delito del que fue víctima.

Como se recuerda, Juan Darthés reaccionó a solo unas horas de lo revelado en la conferencia de prensa, donde se confirmó la denuncia penal en su contra. El actor y excompañero de Gianella Neyra respondió víde Twitter: “¡No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme”.

Pese a que había guardado silencio hasta el momento, su esposa María Leone decidió sumarse al actor y dar su punto de vista el miércoles a través de un mensaje enviado al programa Pamela a la tarde, donde generó indignación en muchos televidentes al respaldar la defensa de su marido.

" Es todo una mentira. Son calumnias. Esto es un vuelto para Juan. No tengo más información hasta el momento", apuntó la esposa del actor, quien se había mantenido en el anonimato cuando todo explotó.

La desgarradora confesión de Thelma Fardin

La ex 'Patito Feo', Thelma fue apoyada por el colectivo Actrices Argentinas con la intención de que salga en público a contar su caso, por ello compartió un vídeo donde terminó quebrándose al recordar el abuso sexual que sufrió en el 2008.

"Durante 9 años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no", indica su relato, el cual terminó en el abuso sexual.

Volvió a defender a Juan Darthés

Esta no es la primera vez en que María Leone sale en defensa de su esposo ante una acusación de abuso, ya que también lo apoyó durante su primera denuncia en julio del 2013, alegando que solo eran "rumores y supuestos", tras las declaraciones de Calu Rivero.