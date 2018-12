'OT 2018' EN VIVO: Todos los detalles de la gran gala final [FOTOS y VIDEO]

La gala número 12 de "Operación Triunfo", que se trasmite por Televisión Española, llegó a la ronda preliminar con seis grandes talentos, sin embargo, por el veredicto del estricto jurado, dos de ellos llegaron a la etapa final. Aquí conoce todos los detalles EN VIVO de la última emisión.

El tema 'Human', de la banda estadounidense The Killers, fue el favorito por los participantes que dieron inició a la reñida gala 12. Luego de sus respectivos performances, el presentador señaló que se deben actualizar las aplicaciones de Operación Triunfo 2018 para poder votar por su artista favorito.

Como sorpresa de la última emisión de Operación Triunfo 2018, Alba Reche es la primera en cantar un tema en solitario. La joven artista española conmovió con la canción "She used to be mine", generando la ovación total del respetable y el exigente jurado.

En la gala 12 de 'OT 2018', el jurado tiene la difícil tarea de elegir al tercer finalista del reality de canto. Del mismo modo, el público será el encargado de seleccionar al cuarto y quinto finalista a través de sus votos. Los participantes que están en manos del tribunal y del respetable son: Sabela, Alba, Julia y Miki.

Previa de la gran final de Operación Triunfo 2018

Ana Guerra, ex concursante de Operación Triunfo 2017, se presentará hoy en la gala final. Y antes de su regreso a la pantalla chica, la intérprete se reunió con los seis concursantes que estuvieron presentes y así darles algunos tips para seguir en carrera de OT 2018.

Una de las sorpresas de su reencuentro en la academia fue promocionar su nuevo single romántico "Despierta", el cual compuso mientras estuvo en competencia en la gala anterior y será parte de su primer álbum.

Incidentes de la Gala 11

La concursante Marta, quien se enfrentará en sentencia con Sabela, fue eliminada en la anterior emisión.La cantante no pudo contra el apabullante talento de la aclamada Sabela.

En la gala 11, Rosana lideró como artista invitada. La intérprete española es una de las más populares a nivel nacional e internacional, gran ventaja que le dio sobre los demás competidores.

Otro de los participantes invitados que hizo su aparición sorpresa en gala anterior fue el ex concursante de Operación Triunfo 2017, Alfred García, quien interpreto "De la tierra hasta marte".