Esposa de Juan Darthés sorprendió con respuesta tras primera acusación de abuso

Juan Darthés generó conmoción en Argentina tras ser señalado por la actriz, y su compañera en 'Patito Feo', Thelma Fardín de haber abusado de ella cuando solo tenia 16 años. La joven reveló lo ocurrido en una conferencia de prensa apoyada por el gremio de Actrices Argentinas, generando todo tipo de reacciones de los medios.

Como era de esperarse, todos están a la espera de las reacciones del inculpado y personas de su familia, como es el caso de su esposa, quien anteriormente ya enfrentó una situación similar en julio del 2013, cuando María Leone habló con el medio 'Ciudad Magazine' para referirse a la denuncia pública que hizo Calu Rivero, actriz y compañera de Juan Darthés en 'Dulce Amor'.

Fue en el 2013 en que Calu reveló la verdadera razón de su salida de la exitosa novela Dulce Amor, acusando a su excompañero de elenco por ener actitudes impropias durante la grabación de las escenas. “Me acusan de exceso de besos”, se defendió Darthés en la mesa de Mirtha Legrand tras la enorme repercusión mediática, ante la delicada denuncia.

Cuando apenas comenzó el escándalo, el citado medio argentino conversó con la esposa del actor, María Leone, quien sorprendió al desestimar los rumores y respaldar al actor. "Mirá… son rumores y supuestos, no te puedo decir nada. Es ‘habría’, ‘supuesto’, son rumores. Por supuesto que algo escuché, pero está todo bien. Sé lo mismo que vos y no existe nada, es una mentira".

Pero las cosas no quedaron allí, ya que reveló cómo lo tomaron dentro de la familia, desestimando todo lo sucedido: “Sí, lo hablamos con Juan, pero cuando las cosas no tienen sustento, las comentás como cualquier cosa. Estamos acostumbrados a estas cosas, te podés reír y decís: ‘Mirá vos’. No vas a salir a contestar esto porque no tiene ningún sentido. Nada…”, sentenció.

Declaraciones de Thelma Fardín

Hoy la actriz Thelma Fardín vuelve poner a Juan Darthés como un agresor sexual al revelar el terrible episodio que sufrió a sus 16 años.