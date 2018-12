Doctora Vivian González revela cómo la expulsaron de ‘Caso Cerrado’ [VIDEO]

Después de Ana María Polo, la psicóloga cubana Vivian González es tal vez la persona más conocida de Caso Cerrado, el exitoso espacio de Telemundo. Pese a su popularidad, la especialista dejó de aparecer en el programa de un día para otro.

Luego de que el doctor Misael González dijera que la conductora de televisión Ana María Polo habló mal de Vivian González, la psicóloga cubana rompió su silencio.

Durante la transmisión del programa 'El Arañazo Online', Vivian González le contó al presentador cubano Omar Moinelo toda la verdad sobre sus problemas con la doctora Polo y los motivos reales que motivaron su salida de este popular espacio televisivo.



Vivían González explicó que después de casi trece años de trabajo cuando se presentó para grabar los programas de la nueva temporada que ahora se encuentra al aire los productores de Caso Cerrado le dijeron que no necesitarían más de sus servicios y no la contrataron más, sin ofrecerle en ningún momento una explicación al respecto.



“A mí nunca me llamaron cuando se abrió la nueva temporada de Caso Cerrado en marzo de 2016. El doctor Misael González me dijo oye ya vamos a empezar. Entonces hice una llamada telefónica a una persona que contactaba a los expertos y me dijo que no le habían ordenado que me llamara. No me dieron ninguna explicación, ahí quedó todo”, contó González a Moinelo.

La psicóloga, quien desde hace varios meses conduce su propio programa a través de Facebook Live llamado ‘Al desnudo con la Doctora Vivían’, aseguró que el momento vivido tras conocer de su salida de Caso Cerrado fue bastante desagradables pues, a pesar lo todos los “problemas” que surgieron durante los últimos años entre la Doctora Polo y ella, siempre la consideró una buena amiga con quien vivió “momentos muy especiales y de quien siempre estará agradecida por la oportunidad que le dieron de participar en el show.



“En un momento dado ella me consideró su amiga y yo siento que igualmente fui amiga de ella. Igual lo fui de su expareja, Marlene Key, pero siempre me identifique más con Ana. Creo que entre nosotros hubo discrepancias que nunca fueron aclaradas de la forma correcta… Después de mi salida del programa no la he visto más”, precisó González.



En un momento de la entrevista Moinelo le preguntó si ella le ofrecería algún consejo o le daria alguna terapia psicológica a la Doctora Polo, a lo que simplemente contestó:



“A los amigos no se le da terapia… Por lo menos yo la consideré en un momento dado mi amiga, tal vez evidentemente ahora no lo sea”, concluyó.