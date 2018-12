Jazmín Pinedo envía duro mensaje a Miguel Hidalgo tras accidente en presunto estado etílico

Miguel Hidalgo, la expareja de Tilsa Lozano, sorprendió a todos los medios al sufrir un terrible accidente al manejar presuntamente en estado etílico, debido a que tras ser consultado por las cámaras tras lo sucedido, no podía hilar bien sus ideas. Tras el lamentable hecho, Jazmín Pinedo no dudó en pronunciarse, y le dedicó un contundente mensaje.

Tras presentarse en Válgame Dios, la conductora de televisión afirmó que desconocía lo que había pasado con Miguelón, por lo que no evitó asombrarse al ver las imágenes del accidente que protagonizó, donde pudo perder la vida. "Recién he visto las imágenes. No tenía entendido lo que estaba pasando. No había estado en contacto con ella. Yo pensé en escribirle pero también pensé en lo incómodo que puede ser la situación", comentó la ex Vengadora.

Sin embargo, pese a mostrar preocupación, dejó en claro que ella odiaría al empresario Miguel Hidalgo si el fuese el papá de sus hijos, ya que puso en riesgo su vida por la imprudencia de manejar en estado de ebriedad. "Particularmente yo veo las imágenes y los cinco primeros segundos me dolería en el alma porque es el padre de mis hijos, pero los próximos cinco segundos estaría odiándolo con toda mi alma por ponerse en peligro", sentenció la joven pareja de Gino Assereto.

Como se recuerda, el accidente ocurrió el fin de semana, donde Miguel Hidalgo dio varias vueltas de campana en medio de la carretera, donde fue auxiliado por algunos testigos del accidente. Pero, pese a lo duro del choque, el empresario logró salir con vida.

Su expareja, Tilsa Lozano, se negó a brindar alguna declaración sobre lo sucedido, ya que solo hace tres días había celebrado el cumpleaños de la hija que tienen en común.