Beto Ortiz se pronuncia en redes tras no salir al aire en ATV [VIDEO]

Beto Ortiz causó temor entre sus seguidores la noche del último 10 de diciembre al no aparecer por casi una hora en su programa ‘Beto a saber’, que se emite de lunes a viernes, a las 10:00 p.m. En redes sociales se hizo sentir la preocupación.

Muchos creían que el programa de Beto Ortiz iba a emitirse con normalidad ya que Gian Piero Díaz y Magaly Medina, quien estuvo de invitada en ‘Combate’, le dieron el pase al periodista. Sin embargo no fue así.

“Señores, chau, se quedan con ‘Beto a saber’. Chau, chau, chau”, dijo el conductor de ‘Combate’.

Debido a que en redes sociales se estuvieron preguntando qué había pasado con ‘Beto a saber’, el comunicador de ATV comunicó que no estaba saliendo al aire por errores que estaban fuera de su alcance.

“No toque su televisor. La falla es nuestra. Por fallas técnicas no podemos salir al aire. @atvpe”, expresó Beto Ortiz en Twitter.

Para evitar suspicacia, el periodista se tomó una foto desde el set de su programa y demostró que él sí estaba en las instalaciones de ATV. “Este es el diario de hoy. Yo no me he ido. Estoy aquí. Lo que se ha ido es la señal. Conste”, señaló a sus seguidores de Facebook.

Casi a las once de la noche apareció Beto Ortiz. Antes de dar pase a los informes de su programa, el periodista dijo rápidamente: “Ni siquiera cuando estaba en el canal 13 me levantaron del aire. ¿Cuánto duró? 45 minutos de tanda. Pasen la voz, toquen la puerta a la vecina, avisen que comenzamos y que ahorita ya terminamos. Ya van a ser las once. Bueno, mejor nos reímos”.

Después de dos largos comerciales, Beto Ortiz se disculpó con la teleaudiencia y con los invitados. “Quiero pedir disculpas porque yo soy el anfitrión de este programa. Mil disculpas por la demora”, expresó el periodista.