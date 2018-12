¿Se acabó el amor entre Macarena Vélez y Said Palao? [VIDEO]

El fin de semana, Macarena Vélez compartió en sus redes sociales el viaje que hizo al lado de Paula Ávila y Michela Elías al sur del país. Lo que generó sorpresa entre sus seguidores fue la clara ausencia de Said Palao.

Por lo que se especuló los chicos reality habrían peleado, sin embargo, fue Paula Ávila quien contó todo lo sucedido. En principio se refirió que le viaje que hicieron a Ica fue un viaje de solteras, con lo que aseguró que Macarena y Said están separados, pero no ase animó a dar más detalles porque desconoce desde hace cuanto tiempo terminó la relación.

"Macarena está muy bien, no hemos hablado mucho del tema, tú sabes que cuando uno viaja a desestresarse, tocar el tema de la pelea, de la separación [...] Pero para mí como le dije a Macarena, y como aprovecho decirle a Said, que lo quiero muchísimo, es que si están mejor separados, obviamente al principio si es doloroso, pero si están hace tres años, se pelean y regresan, entonces no sirve", señaló Poly, quien es parte del programa 'Espectáculos' de ATV.

Por su parte, Mario Hart se animó a decir que solo les da una semana de separados, que ahora que entren de vacaciones retomarán su relación, a lo que Poly agregó que ambos participarán de una feria navideña y que tienen preparado un show de fin de año, por lo que se reencontrarán.

Macarena Vélez y Said Palao habrían terminado su relación

Mario Hart tomó la palabra y le envió un mensaje a Said, "si Macarena esta vez se pone firme y no quiere volver contigo, ya sabes culpa de quién es (señaló a Paula Ávila)". A través de Instagram, se supo que mientras Macarena disfrutaba del sol, Said se quedó haciendo ejercicios en Lima.