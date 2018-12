Shirley Cherres reaparece y luce irreconocible [FOTOS]

Aunque actualmente se encuentra alejada de la pantalla chica, Shirley Cherres tiene un gran número de seguidores en las redes sociales y todo lo que publica es muy comentado por los cibernautas. Unas recientes fotografías de la animadora no fueron la excepción y ella viene siendo el centro de atención por nueva apariencia.

"Cambio de look. Rojo pasión", fue la descripción de un video publicado por la animadora desde su cuenta oficial de Instagram.

Según se pudo ver en los compartidos, Shirley Cherres dejó atrás su cabellera rubia para teñirse el cabello de color rosa y pese a que utilizó un filtro de Instagram para verse mejor, el efecto no le favoreció.

Los usuarios de la red social quedaron realmente sorprendidos con la nueva apariencia de Shirley Cherres y no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios.

"Como diría Rubén Blades: una muchacha plástica eso es lo que veo por ahí", "ese color no es rojo", "no te queda", "ese color de cabello te queda horrible" y "tú no eres Aneth Acosta, la que se siente acomplejada", se pudo leer entre los comentarios.

La animadora decidió no responder a sus detractores y siguió compartiendo algunas otras fotos de su nueva apariencia que incluyó lentes te contacto y pronunciadas cejas.

Shirley Cherres es recordada por ser una de las porristas más aclamadas del Sport Boys del Callao y por sus fuertes enfrentamientos con la peruana Anelhí Arias. Actualmente se desempeña como animadora de shows y tiene más de 29 mil seguidores en Instagram.