Miss Universo: así lució la venezolana que representa a Chile en desfile de trajes típicos

En su nueva edición, el concurso de belleza más importante del planeta, Miss Universo 2018, inició este lunes 10 de diciembre con sus clásicas competencias. El objetivo es que se conozca más a las participantes.

Esta primera competencia de la edición 67 del Miss Universo, que se realiza en la ciudad de Bangkok (Tailandia), ayuda a que la audiencia y los medios de comunicación internacionales reconozcan a sus candidatas, quienes dejarán lo mejor de sí para avanzar en las pruebas y así poder quedarse con la corona del popular certamen de belleza.

Esta vez las candidatas tuvieron que desfilar por una amplia pasarela sus trajes típicos. Entre las que más destacaron figuran las representantes de Perú (Romina Lozano), España (Angela Ponce) y Venezuela (Stephany Gutiérrez).

Otra de las que destacó en la pasarela fue la periodista y modelo profesional Andrea Díaz, la joven que nació en Venezuela pero que representa a Chile en el certamen de belleza más importante del planeta.

“Fue un largo proceso del cual dudé en entrar pero Dios puso frente a mí la oportunidad que siempre quise tener, y el sueño de mi vida se cumplió. Gracias a todos aquellos que con sus críticas hicieron que mejorara cada día de la competencia, gracias a mis compañeras por ese abrazo tan sincero y apoyo que me dieron durante todo el concurso”, expresó en Instagram la joven de 26 años cuando el jurado de Miss Chile la eligió para que represente al país sureño en Tailandia.

Como era de esperar, las críticas por ser venezolana no faltaron. Ante los cuestionamientos, la modelo recalcó que también tiene origen chileno. “Soy hija de padre chileno y madre venezolana, soy la fusión de dos culturas que me llenan de orgullo y eso jamás se puede negar. Nací en Venezuela y toda mi vida he transitado en ambos territorios pero hoy quiero detenerme en agradecer profundamente a este, mi motor principal. A ti mi querido Chile, gracias por la oportunidad que hoy me das y tu apoyo, gracias a tus críticas porque me ayudaron a mejorar durante el concurso. Te prometo que trabajaré arduamente por llevar tu nombre con orgullo, de manera responsable para así darle una alegría al pueblo, que se lo merece. En Miss Universo llevaré en mi pecho una sola banda y esa será la que lleve tu nombre. En Tailandia lucharé por cumplir mis sueños y así el mundo entero sabrá de qué estamos hecho los chilenos”, concluyó en Instagram.

La competencia oficial, en la que se conocerá a la flamante ganadora del Miss Universo 2018, será el día 16 de diciembre del 2018.