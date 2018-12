Mario Hart y Korina Rivadeneira se confiesan y revelan más detalles de su relación [VIDEO]

A pesar de los problemas legales que han tenido que enfrentar desde que se casaron en abril de 2017, Mario Hart y Korina Rivadeneira se muestran como una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional. Y no desaprovechan oportunidad alguna para compartir con sus seguidores sus momentos en pareja, como el reciente viaje que hicieron a Cusco. Sin embargo, suelen dar pocos detalles de su matrimonio.

En entrevista con Mauricio Fernandini en el programa de ATV, 'Beto A Saber', dieron más detalles de su vida en pareja y lo que los enamoró. Korina señaló que la nueva canción de Mario, 'Llegó la hora' fue escrita para ella. "Esa fue la canción que inició todo, él me la hizo para mí y me preguntó si íbamos a seguir con la relación, si íbamos a ir para adelante o no, porque no estaba muy definida", contó la modelo.

Por otro lado, se refirieron a las varias actividades que realiza el conductor de televisión y el poco tiempo que quizá pueda tener para su pareja. Sin embargo, Korina agregó que fueron las metas y los sueños de Mario Hart, la que la enamoraron. "Hace tantas cosas y a mi me inspira y me motiva también, y eso es muy importante para mi".

Al tener que cumplir tantas actividades, ambos cuentan que no se ven durante el día e incluso se comunican poco por teléfono porque siempre buscan darse su espacio, pero ya cuando llega la noche y llegan a casa, Mario muchas veces continúa trabajando, algo que no es del agrado de la venezolana.

Con lo que respecta a su relación, ambos aseguran que cada vez es mucho más sólida y se entienden más. Korina aprovechó además de revelar que al inicio de la relación era muy celosa y era por el hecho del comportamiento del ex chico reality, pero ahora que sabe que él solo tiene ojos para ella, ya se siente más tranquila y no lo cela.

A lo que Mario aceptó que en el pasado fue muy picaflor, pero que desde que decidió casarse se juro que sería fiel y que solo amaría a Korina para siempre, agregó además que tuvo que cambiar un poco el círculo de sus amigos.

Durante la entrevista, dejaron claro que para el 2019 buscarán tener bebés, Korina Rivadeneira quiere tener cuatro, mientras que Mario Hart dejó claro que solo quiere dos hijos.