Melissa Paredes reveló la razón de la desaparición de sus tatuajes [VIDEO]

Melissa Paredes, protagonista de 'Ojitos Hechiceros', pasa por el mejor momento de su carrera, el pasado 21 de noviembre inició la segunda parte de la telenovela y en unos días iniciará su gira al interior del país con la obra musical: 'Aleteo Alelé: un cuento de Hadas en Navidad', esto a raíz de su participación en la puesta en escena, 'Hadas: nunca dejes de soñar'.

Sin embargo, desde hace unas semanas sorprendió a sus seguidores con la noticia de la eliminación de sus tatuajes, muchos de sus fans se quedaron con la duda y buscaban saber la razón de la decisión tomada por la esposa del futbolista Rodrigo Cuba.

Hasta que por fín, la actriz decidió contar la razón a través de su cuenta de Instagram. En un video se le ve a ella en una camilla con unos lentes, mientras que un especialista está a su lado borrando las dos cruces que tenía tatuadas en uno de sus hombros. El video fue acompañado con la siguiente frase: "Ya casi borrado".

En una segunda historia, la intérprete de 'Estrella', mostró su muñeca en donde tenía tatuado su nombre, y es donde aprovechó para contar la razón del borrado de sus tatuajes. "Muchos me preguntan por qué me los borro! Y bueno es porque me aburre estar maquillándolos y manchándole la ropa a los de vestuario", escribió Melissa.

Melissa Paredes realiza procedimiento para borrar sus tatuajes

Hoy, Melissa Paredes, tendrá una presentación a las afueras de un conocido centro comercial ubicado en Surquillo, en la que, acompañada de más de 30 artistas, encenderá el árbol de Navidad.