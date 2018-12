Dorita Orbegoso reaparece en show de Romeo Santos e impacta con sexy traje

Dorita Orbegoso retomó sus habituales publicaciones en Instagram para compartir con sus seguidores los pormenores del concierto que dio Romeo Santos en Lima. La bailarina no solo reapareció en las redes sociales, sino compartió un romántico momento junto a su pareja

La actriz cómica no solo cantó y bailó cada uno de los temas del cantante de bachata, sino también mostró cómo va la relación de más de tres años con su novio identificado como Pablo.

En conversación con el programa 'En Exclusiva', Dorita Orbegoso dijo que no daría ningún tipo de declaración acerca de los rumores de su embarazo y que solo había ido al concierto para pasar un agradable momento al lado de su novio.

"Lo hablaré en su momento, les contaré todo pero más adelante, ahora no voy a hablar de ese tema", comentó Orbegoso ante las cámaras de televisión.

Si bien la bailarina no quiso dar detalles de su relación o de su supuesto estado de gestación, sí utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus fans fotos y videos tanto del concierto como del look que decidió utilizar.

"No, no es amor lo que tu sientes se llama obsesión", se le escucha cantar a Dorita Orbegoso en pleno concierto. Pero lo que sin duda robó la atención de los presentes fue el traje que se puso la noche del jueves último. Usando un enterizo negro con rayas a los costados, la bailarina no solo definió sus curvas sino lució un sugerente escote.





"Noche de concierto con Romeo Santos. En mis historias están los videos. El rey de la bachata", escribió como leyenda Dorita Orbegoso.