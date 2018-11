BruceSpringsteen vive drama en la vida real

Es una eminencia en el mundo de la música con más de medio siglo a sus espaldas de carrera. Sus millones de seguidores conocen cada mínimo detalle de Bruce Springsteen (69), pero pocos sabrán que el ‘Boss’ (jefe) se medica desde 1982.

Así lo ha confesado el cantante con motivo de la promoción del documental que Netflix está haciendo sobre su vida y que se estrenará el próximo 16 de diciembre.

El artista ha confesado a la revista Esquire que toma desde 1982 “una variedad de fármacos” para mantenerse “mentalmente equilibrado”.

Piensa que, a medida que uno se hace mayor, aumenta el peso que se acarrea del bagaje psicológico sin resolver: “Cada año sube el precio que pagas por la resistencia a resolver los asuntos pendientes que te afectan mentalmente”.

Su primera crisis llegó cuando lanzó su disco Nebraska, en 1982. “Todavía no sé el motivo exacto de la primera recaída, pero desde entonces he estado suficientemente cercano a la enfermedad mental y sé que no estoy sano del todo porque corre en la familia”.

Lo cierto es que en 2016 ya habló de la depresión que padece tras publicar sus memorias. “Normalmente está bien, pero como el perro negro de Winston Churchill, todavía salta y te muerde en el trasero algunas veces”, confesaba a la BBC.

Y añadía: “He desarrollado ciertas habilidades para tratar con la depresión, pero todavía es una cosa muy poderosa”. Para sobrellevar esto ha contado con la ayuda de su esposa, la cantante y compositora Patti Scialfa (65 años), con la que comparte tres hijos. “Es dura y frágil al mismo tiempo”, decía sobre ella durante la entrevista. Y añadía: “Las personas que te aman quieren verte bien de salud mental”.

La pareja se conoció cuando Scialfa entró a formar parte del grupo, aunque por aquel entonces Springsteen estaba casado con su primera esposa, la modelo Julianne Phillip, de la que se divorció en 1989. Sus caminos estaban destinados a cruzarse, al igual que la vida los llevó a dedicarse a la música.

La prensa informa que uno de los traumas que ha repercutido en la vida del cantante, ha sido la relación que mantuvo con su padre, fallecido en 1998 y diagnosticado en los últimos años con esquizofrenia esquizoide.

Cuando Bruce tuvo su primer hijo, a principios de la década de 1990, su padre lo visitó y le dijo: “Tú has sido muy bueno con nosotros y yo no lo he sido contigo”. El músico cuenta que ese fue el mejor día de su vida.

El cantante norteamericano se ha incorporado con sus declaraciones a la tendencia de hablar en público de asuntos psicológicos y médicos como vía para normalizarlos y romper tabúes. Una estrategia que en Reino Unido predica hasta el príncipe Guillermo, quien la semana pasada abrió un congreso sobre salud mental con su propia confesión. ❧