Tilsa Lozano explotó tras ver imitación de "Miguelón" [VIDEO]

El programa de Latina, Válgame Dios realizó una entrevista a Tilsa Lozano para revelar detalles de lo que fue su último encuentro con Miguel Hidalgo, padre de sus dos hijos, sin imaginar que le tenían preparado un careo con el imitador su ex pareja. Pese a ser una broma preparada por la producción, la exconejita mostró su incomodidad.

El encargado de encarnar al popular ‘Miguelón’ fue el actor cómico Michael ‘Pato’ Ovalle y realizó una jocosa imitación que sacó más de una carcajada a los conductores, Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre.

Los presentadores de televisión hicieron un par de preguntas a ambos, pero Tili se incomodó cuando se mencionó a los padres de su expareja.

“Creo que hay que tener un poco de respeto. Todo bien con las bromas, pero no hay que chocar con los papas de Miguelón. Todo bien con las bromas, pero no hay que desubicarnos”, indicó la ex vengadora.

Asimismo, otras de las preguntas que le hicieron fue respecto a si la exconejita y el padre de sus hijos habrían tenido un encuentro fugaz luego de haber finalizado su relación por el ampay a Miguel Hidalgo, en ese momento, Tilsa Lozano solo atinó a quitarse los audífonos y terminar la comunicación con ‘Válgame Dios’.

LÍNEA 100

Actualmente, Tilsa Lozano se encuentra apoyando una campaña en favor de las mujeres, para que denuncien cualquier tipo de violencia a través de la Línea 100. Esta iniciativa busca que aquellas personas que puedan estar sufriendo hostigamiento u otro tipo de acoso pongan un aviso a las autoridades.