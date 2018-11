Laura Zapata se desnuda en Instagram y recibe despiadados mensajes [FOTO]

La relación entre Thalía y Laura Zapata no ha sido el prototipo perfecto de conexión de hermanos. En esta oportunidad, la actriz de 62 años difundió un desnudo artístico en Instagram, donde además acompañó con un irónico mensaje que despertó todo tipo de reacciones de los usuarios del ciberespacio.

Tan atrevido como las publicaciones de Thalía, Laura Zapata no se quedó atrás y demostró que ella también tuvo lo suyo en su época, gesto que fue aplaudido por muchos y criticado de forma ácida por algunos usuarios de Instagram.

"Deseándoles un maravilloso día...sean felices. Si vienes a molestar, te regalo un bloqueo", se le el epígrafe de Laura Zapata que se robó más de una reacción en Instagram.

"Considero que es mejor no darle importancia a la gente, el éxito es de pocos", "¡Felicidades! Bien dicen que con el año las mujeres nos volvemos más hermosas", "Muestre más que usted tiene lo suyo", "Belleza divina, eres una de mis actrices favoritas", "Eres mil veces mejor que tu hermana Thalía", se pueden apreciar algunos mensajes en la sección de comentarios de Laura Zapata.

No solo le llovieron halagos a la hermana de Thalía, sino que también algunos crueles mensajes que le dejaron usuarios de Instagram.

"Vieja loca e intolerante", "Tienes visión camaleón", "Ya llovió de eso, ya está fea y guanga", "Esta señora es una señorona", "Está muy bien la foto, pero pienso que hace como muchos años, tal vez 30 años", "Sé que todos somos diferentes, pero a decir así 'Fea', no va. Medita un poco sobre tu persona, en esta tierra todos tenemos un propósito", "Se ve fatal esa foto de verdad y no es por criticar pero es la verdad", "No controlarás el mundo jamás", comentaron.

Aunque no tiene la misma cantidad ingente de seguidores en Instagram como Thalía, Laura Zapata ha sabido ganarse el cariño de sus miles de fanáticos que se van sumando con el pasar de los días, gracias a los entrañables recuerdos de sus diversas actuaciones de villana en las telenovelas mexicanas.

