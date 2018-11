Kim Kardashian posó en escotada prenda en su vestidor y mostró parte íntima por descuido [FOTO]

La empresaria Kim Kardashian presumió sus encantos en un escotado vestido en la esfera virtual. En su reciente publicación de Instagram, la socialite enloqueció a sus admiradores, quienes se percataron de atrevido detalle en el outfit de la estadounidense.

Al parecer, Kim Kardashian no se percató al momento se realizarse la instantánea y desató todo tipo de comentarios en el ciberespacio tras publicarla, debido a que el escotado vestido expuso parte íntima de la hermana de Kylie Jenner.

Con una simple descripción, la empresaria estadounidense, hermana de Kendall Jenner, sedujo a sus más de 100 millones de fanáticos que esperan diariamente alguna sugerente y atrevida publicación que la celebridad realice en su perfil autorizado de Instagram.

En la imagen se puede apreciar a Kim Kardashian en un vestidor, sentada en el piso, con un escotado vestido semitransparente de tul y el inconsciente gesto con su mano derecha que expuesto más de la cuenta, según algunos comentarios que le dejaron los usuarios de Instagram.

"¡How! Hermosa como siempre", "¿Todos están viendo lo mismo que yo?", "Se te ve hasta el alma, muñeca", "Me encanta tu vestido, es sexy y escotado para el verano", "Quiero imaginar más, pero la foto de Kim no me lo permite je je je", "Toda una reina", "Ella sabe cómo sentirse totalmente confortable", "Se debe sentir todo fresco y ventilado, ¿no kim?", "La más hermosa y sexy de las Kardashian", se aprecian algunos mensajes que le dejaron a Kim Kardashian por su reciente difusión en Instagram.

Pese al lamentable incendios en California, Kim Kardashian sigue su rutina diaria y buscando la forma ideal para cautivar las retinas de sus más de 120 millones de fanáticos en su cuenta de Instagram. La celebridad en Internet es una de las más solicitadas por distintas marcas y los millonarios cobros que cobra por protagonizar cualquier mención ha sorprendido a más de uno.

Pese a la cantidad ingente de seguidores que ostenta en Instagram, Kim Kardashian está muy lejos de quitarle el trono a la actual reina de dicha red social, Selena Gomez, quien hasta la fecha tiene 140 millones de admiradores en la plataforma digital en mención.

