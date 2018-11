Luz Salgado arremete contra Carlos Galdós por humillaciones contra Keiko Fujimori [VIDEO]

Carlos Galdós se ha convertido en uno de los críticos más duros del fujimorismo, y usa su tribuna en la radio para hablar sobre los temas del acontecer político y social a su manera, con ácidos comentarios que generan aceptación y rechazo en los radioyentes. Sus recientes declaraciones habrían generado malestar en Luz Salgado, quien no dudó en enviar un contundente mensaje en Twitter.

Todo inició a raíz de las declaraciones de Galdós en su programa de Radio Capital, donde sus comentarios generaron indignación en las redes sociales al burlarse de la situación de la lideresa de Fuerza Popular, quien se bañaría en el penal usando una jarra.

Sus polémicas palabras consideradas como violentas en contra de la mujer, generaron rechazo en Luz Salgado, quien no dudó en expresarse firme en Twitter, donde arremetió contra el conductor. "Este tipo merece que lo sancionen por sus terribles expresiones, no puede ampararse en la libertad de expresión porque él practica la agresión, el insulto y para eso no son las señales que al final pertenecen a todos los peruanos", indicó la congresista.

Sus palabras no quedaron allí, ya que también invocó a la opinión pública para rechazar rotundamente ese tipo de comentarios que atentaría en contra de la dignidad de las mujeres: "Expresiones de Galdós merecen el rechazo de todas las personas de bien,, los odios políticos están llevando a este clima de violencia que permite a estos insanos aprovechar del libertinaje de expresión para insultar sin ningún reparo. Y los que dicen luchar contra la violencia", sentenció la secretaria de Fuerza Popular.

El polémico mensaje contra Keiko Fujimori

La respuesta de Carlos Galdos

Ante la presión y los comentarios en su contra, el conductor de Radio Capital decidió pronunciarse al respecto y solo atinó a pedir disculpas por sus palabras: "Reconozco mi exceso con Keiko Fujimori ayer en mi programa de radio. Me disculpo como corresponde de manera sincera y avergonzado. Lo mismo con mis oyentes", afirmó Galdós.